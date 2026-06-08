Неинформирование о вакансиях не влияет на расторжение срочного договора – Верховный Суд

Суд разграничил обязанность работодателя информировать о вакансиях и основания для прекращения трудовых отношений.

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Верховный Суд в деле № 757/459/24-ц сформулировал важную правовую позицию относительно применения положений трудового законодательства о срочных трудовых договорах.

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета напомнила, что в соответствии с частью третьей статьи 23 КЗоТ Украины работодатель обязан информировать работников, работающих по срочным трудовым договорам, о вакансиях, соответствующих их квалификации и предусматривающих возможность заключения бессрочного трудового договора.

На практике возникал вопрос: может ли неисполнение этой обязанности работодателем быть основанием для признания увольнения незаконным по истечении срока трудового договора?

Верховный Суд дал четкий ответ: не может.

Суд пришел к выводу, что неисполнение работодателем обязанности по информированию работника об имеющихся вакансиях:

не продлевает действие срочного трудового договора;

не преобразует срочный трудовой договор в бессрочный;

не изменяет правовое основание прекращения трудовых отношений;

не препятствует увольнению работника в связи с истечением срока трудового договора.

Таким образом, если срок трудового договора истек, работодатель вправе прекратить трудовые отношения на основании пункта 2 части первой статьи 36 ТК Украины. Сам факт того, что работник не был проинформирован о вакантных должностях, не свидетельствует о незаконности такого увольнения.

В то же время эта правовая позиция не означает, что работодатель освобождается от обязанности соблюдать требования части третьей статьи 23 КЗоТ Украины. Обязанность информирования о вакансиях остается в силе и подлежит исполнению. Однако его нарушение само по себе не создает для работника права требовать продления срочного трудового договора или восстановления на работе после истечения срока его действия.

Практическое значение решения заключается в разграничении:

обязанности работодателя информировать о вакансиях;

оснований для прекращения срочного трудового договора.

Верховный Суд подчеркнул, что эти правоотношения не являются тождественными, а потому нарушение первой обязанности не влияет на наступление юридических последствий, связанных с истечением срока трудового договора.

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