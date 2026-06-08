Не явился в ТЦК после повестки и требования: суд временно ограничил военнообязанного в праве вождения авто

В Сумской области суд удовлетворил иск ТЦК и временно ограничил военнообязанного в праве управления транспортными средствами из-за невыполнения требования о прибытии в терцентр комплектования.

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Лебединский районный суд Сумской области рассмотрел дело по иску территориального центра комплектования и социальной поддержки о применении к военнообязанному временного ограничения в праве управления транспортными средствами во время мобилизации. Суд проверял, соблюдал ли ТЦК и СП предусмотренную законом процедуру и имеются ли установленные законодательством основания для применения такого ограничения.

Обстоятельства дела

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки обратился в суд с иском о временном ограничении военнообязанного гражданина в праве управления транспортными средствами до момента исполнения либо отзыва требования об исполнении обязанности военнообязанным.

Истец указывал, что ответчик является гражданином Украины, состоит на воинском учёте и был вызван в ТЦК и СП повесткой для уточнения военно-учётных данных. Повестка была направлена заказным почтовым отправлением по адресу его места жительства, однако вернулась отправителю с отметкой об отсутствии адресата по указанному адресу.

В связи с неявкой военнообязанного ТЦК и СП обратился в органы Национальной полиции с просьбой осуществить его административное задержание и доставление в территориальный центр комплектования. Полиция сообщила о невозможности установить местонахождение гражданина и осуществить его доставление, поскольку по указанному адресу он не проживает, а место его пребывания неизвестно.

После получения ответа полиции ТЦК и СП в установленном законом порядке направил гражданину требование об исполнении обязанности военнообязанным, которым обязал его прибыть в территориальный центр комплектования в определённые дату и время. Требование также было направлено заказным письмом по адресу проживания ответчика. Почтовое отправление вернулось отправителю с отметкой об отсутствии получателя по указанному адресу.

Военнообязанный в ТЦК и СП не прибыл, причины неявки не сообщил, документов, подтверждающих уважительные причины неприбытия, не предоставил. На момент обращения в суд требование оставалось неисполненным и не было отозвано.

Ответчик не воспользовался правом подать отзыв на иск, в судебное заседание не явился и каких-либо доказательств исполнения требования либо наличия уважительных причин неявки не предоставил.

Что решил суд

Суд отметил, что в соответствии со статьями 17 и 65 Конституции Украины защита Отечества, независимости и территориальной целостности государства является конституционной обязанностью граждан Украины, а обеспечение обороноспособности и национальной безопасности представляет важный публичный интерес.

Суд обратил внимание, что правоотношения возникли в условиях действия военного положения и всеобщей мобилизации. Согласно частям первой и третьей статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» граждане обязаны являться по вызову в ТЦК и СП и уточнять свои военно-учётные данные. Именно неисполнение этой обязанности стало основанием для дальнейших действий территориального центра комплектования.

Суд установил, что повестка была оформлена надлежащим образом, содержала все необходимые сведения об адресате, дату, время и цель вызова и является надлежащим доказательством вызова военнообязанного в ТЦК и СП. В то же время материалы дела не содержат доказательств его прибытия по вызову.

Также суд признал надлежащим и допустимым доказательством ответ органа полиции о невозможности установления местонахождения гражданина и его доставления в ТЦК и СП. По мнению суда, этот ответ подтверждает соблюдение истцом процедуры, предусмотренной статьёй 27 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», поскольку перед направлением требования территориальный центр комплектования использовал предусмотренный законом механизм обращения в полицию.

Оценивая требование об исполнении обязанности военнообязанным, суд пришёл к выводу, что оно соответствует требованиям закона, содержит все необходимые реквизиты и было направлено в установленном порядке заказным почтовым отправлением по адресу проживания ответчика.

Суд отдельно сослался на правовые выводы Верховного Суда, согласно которым направление заказного письма по надлежащему адресу является достаточным для признания уведомления надлежащим, а факт неполучения корреспонденции по причине отсутствия адресата по указанному адресу не свидетельствует о нарушении порядка уведомления.

Исследовав материалы дела, суд установил, что требование ТЦК и СП осталось неисполненным. Это подтверждалось служебными рапортами должностных лиц территориального центра комплектования, данными почтовой связи, ответом полиции и сведениями из информационно-телекоммуникационной системы «Оберіг», согласно которым гражданин состоит на воинском учёте и имеет зафиксированное нарушение в виде неявки по повестке.

Оценив все доказательства в совокупности, суд пришёл к выводу, что они являются надлежащими, допустимыми, достоверными и достаточными для установления обстоятельств дела. Суд констатировал, что военнообязанный не выполнил обязанности, предусмотренные статьёй 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», надлежащим образом направленное требование ТЦК и СП осталось неисполненным, а предусмотренные законом препятствия для применения временного ограничения в праве управления транспортными средствами отсутствуют.

Суд также подчеркнул, что такое ограничение является вмешательством в сферу частных прав лица, однако оно прямо предусмотрено законом, преследует легитимную цель обеспечения исполнения воинской обязанности во время мобилизации и является пропорциональным. Суд подчеркнул, что мера не носит карательного характера, не является бессрочной и действует лишь до момента исполнения либо отзыва требования ТЦК и СП.

Кроме того, суд отметил, что до обращения с иском территориальный центр комплектования применил все предусмотренные законом предварительные меры: направил повестку, обратился в полицию по вопросу доставления военнообязанного и после получения ответа о невозможности его доставления направил требование об исполнении обязанности. Лишь после неисполнения этого требования был подан иск в суд.

По результатам рассмотрения дела № 950/770/26 суд удовлетворил иск и применил к военнообязанному временное ограничение в праве управления транспортными средствами во время мобилизации на срок до исполнения либо отзыва требования ТЦК и СП. Суд также отметил, что в соответствии с частью двенадцатой статьи 283-2 КАС Украины такое решение подлежит немедленному исполнению.

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