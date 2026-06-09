Жилье, компенсации и льготы на кредиты: что гарантирует государство военным

Какие жилищные гарантии и финансовые льготы доступны военным в 2026 году.

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Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и члены их семей имеют широкий круг льгот, связанных с обеспечением жильем и выполнением кредитных обязательств, что регламентируется статьями 12 и 14 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Льготы на жилье и коммунальные услуги

Система жилищного обеспечения предусматривает как непосредственное предоставление квадратных метров, так и денежные компенсации или скидки на оплату услуг.

Предоставление жилья в собственность или денежная компенсация

Военнослужащие, имеющие выслугу 20 лет и более, а также лица, уволенные по состоянию здоровья, возрасту или в связи с сокращением штатов, имеют право на бесплатное получение жилья в собственность или денежную компенсацию за причитающееся им для получения жилье. Эта льгота предоставляется один раз в течение всего времени прохождения службы.

Служебное жилье и компенсация за найм

Военнослужащие, кроме срочников и мобилизованных, обеспечиваются бесплатным служебным жильем. В случае его отсутствия воинская часть обязана выплачивать денежную компенсацию за найм (аренду) жилья по желанию военного.

Сохранение права на жилье

Закон также гарантирует сохранение жилищных прав за гражданами, которые были призваны или приняты на военную службу. За ними сохраняется право пользования жильем, которое они занимали до начала службы.

Льготы на коммунальные услуги

Военнослужащим и лицам, уволенным со службы, ставшим лицами с инвалидностью вследствие службы, а также членам семей погибших или пропавших без вести, предоставляется 50-процентная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг и расходов на управление домом.

Важно: в 2026 году эта льгота предоставляется при условии, что среднемесячный доход семьи на одно лицо не превышает дохода, дающего право на налоговую социальную льготу.

Земельные участки

Военные и семьи погибших имеют право на получение земельного участка для строительства и обслуживания жилого дома.

Органы местного самоуправления обязаны предоставлять земельные участки и в пределах определенных законом полномочий оказывать помощь в строительстве военнослужащим, родителям и членам семей военнослужащих, которые погибли (умерли) или пропали без вести при особых обстоятельствах, а также лицам, уволенным с военной службы, ставшим лицами с инвалидностью во время прохождения военной службы, если они изъявили желание построить жилой дом.

Льготы по кредитам и ипотеке

Законодательство устанавливает особый режим выполнения финансовых обязательств для защитников Украины в особый период.

Военнослужащим, призванным по мобилизации, резервистам (на все время призыва), а также тем, кто принимает непосредственное участие в мероприятиях по отражению агрессии РФ, и их женам (мужьям):

не начисляются проценты за пользование кредитом;

не начисляются штрафные санкции и пеня за невыполнение обязательств перед банками, учреждениями и физическими лицами.

Эти правила не распространяются на кредитные договоры по приобретению имущества, относящегося к жилищному фонду (а именно: дома, квартиры, объекты незавершенного строительства и т.д.), и на приобретение автомобилей. Также льгота не действует для кредитов на солнечные или ветровые установки, если проценты по ним компенсируются государством.

Военные, не получившие жилье от государства, имеют право получить кредит на строительство или приобретение жилья на срок до 20 лет с погашением основной суммы и процентов за счет средств государственного бюджета.

Бонусы при первом контракте

При заключении первого контракта военные имеют право на:

компенсацию 50 процентов первого взноса по ипотечному кредиту (в соответствии с условиями «Украинской финансовой жилищной компании»);

дополнительные выплаты в размере 100 тысяч гривен после первого года службы и еще 100 тысяч гривен после второго года. Эти компенсации предоставляются только один раз.

Особые категории и внеочередность

Прямые участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и семьи погибших пользуются правом внеочередного обеспечения жильем в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Также предусмотрены сертификаты на покупку транспортного средства в размере 150 тысяч гривен в течение трех месяцев после заключения контракта (выдается однократно).

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