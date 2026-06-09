Житло, компенсації та пільги на кредити: що гарантує держава військовим

Які житлові гарантії та фінансові пільги доступні військовим у 2026 році.

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Військовослужбовці Збройних Сил України та члени їхніх сімей мають широке коло пільг, пов’язаних із забезпеченням житлом та виконанням кредитних зобов’язань, що регламентується статтею 12 та 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Пільги на житло та комунальні послуги

Система житлового забезпечення передбачає як безпосереднє надання квадратних метрів, так і грошові компенсації чи знижки на оплату послуг.

Надання житла у власність або грошова компенсація

Військовослужбовці, які мають вислугу 20 років і більше, а також особи, звільнені за станом здоров’я, віком або через скорочення штатів, мають право на безоплатне отримання житла у власність або грошову компенсацію за належне їм для отримання житло. Ця пільга надається один раз протягом усього часу проходження служби.

Службове житло та компенсація за найм

Військовослужбовці, крім строковиків та мобілізованих, забезпечуються безоплатним службовим житлом. У разі його відсутності військова частина зобов’язана виплачувати грошову компенсацію за найм (оренду) житла за бажанням військового.

Збереження права на житло

Закон також гарантує збереження житлових прав за громадянами, які були призвані або прийняті на військову службу. За ними зберігається право користування житлом, яке вони займали до початку служби.

Пільги на комунальні послуги

Військовослужбовцям та особам, звільненим зі служби, які стали особами з інвалідністю внаслідок служби, а також членам сімей загиблих або зниклих безвісти, надається 50-відсоткова знижка на оплату житлово-комунальних послуг та витрат на управління будинком.

Важливо: у 2026 році ця пільга надається за умови, що середньомісячний дохід сім'ї на одну особу не перевищує доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Земельні ділянки

Військові та родини загиблих мають право на одержання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку. Органи місцевого самоврядування зобов’язані надавати земельні ділянки та в межах визначених законом повноважень допомогу в будівництві військовослужбовцям, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або зникли безвісти за особливих обставин, а також особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби, якщо вони виявили бажання побудувати житловий будинок.

Пільги за кредитами та іпотекою

Законодавство встановлює особливий режим виконання фінансових зобов’язань для захисників України в особливий період.

Військовослужбовцям, які призвані за мобілізацією, резервістам (на весь час призову), а також тим, хто бере безпосередню участь у заходах із відсічі агресії РФ, та їхнім дружинам (чоловікам):

не нараховуються проценти за користування кредитом;

за користування кредитом; не нараховуються штрафні санкції та пеня за невиконання зобов’язань перед банками, установами та фізичними особами.

Ці правила не поширюються на кредитні договори щодо придбання майна, яке належить до житлового фонду, а саме будинки, квартири, об'єкти незавершеного будівництва тощо, та на придбання автомобілів. Також пільга не діє для кредитів на сонячні чи вітрові установки, якщо відсотки за ними компенсуються державою.

Військові, які не отримали житло від держави, мають право отримати кредит на будівництво чи придбання житла на строк до 20 років із погашенням основної суми та відсотків за рахунок коштів державного бюджету.

Бонуси при першому контракті: при укладенні першого контракту військові мають право на:

компенсацію 50 відсотків першого внеску за іпотечним кредитом (відповідно до умов «Української фінансової житлової компанії»);

за іпотечним кредитом (відповідно до умов «Української фінансової житлової компанії»); додаткові виплати у розмірі 100 тисяч гривень після першого року служби та ще 100 тисяч гривень після другого року. Ці компенсації надаються лише один раз.

Особливі категорії та позачерговість

Прямі учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та сім’ї загиблих користуються правом позачергового забезпечення житлом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Також передбачено сертифікати на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень протягом трьох місяців після укладення контракту (видається одноразово).

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