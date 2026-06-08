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У Києві та на Київщині різко зміниться погода: оголошено І рівень небезпеки

13:49, 8 червня 2026
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Жителів Київщини попередили про небезпечні метеорологічні явища.
У Києві та на Київщині різко зміниться погода: оголошено І рівень небезпеки
Фото: pravda.com.ua
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Український гідрометеорологічний центр повідомив, що у найближчу годину 8 червня з утриманням до кінця дня грози на Київщині прогнозується значний дощ.

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Через небезпечні метеорологічні явища по території Київщини оголошено І рівень небезпечності, жовтий

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», - додали у відомстві.

У свою чергу у Київська міська державна адміністрація нагадала телефони, куди звертатися у разі падіння дерев на проїжджі частини чи тротуари.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської Комунальна корпорація «Київавтодор»: 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: 0442724018.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС «Київська служба порятунку»).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (телефон Центр організації дорожнього руху).

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Київ прогноз погоди погода

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