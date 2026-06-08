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З 8 червня митниця по-новому почала перевіряти вживані авто з-за кордону – що змінилося

18:56, 8 червня 2026
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Відбір здійснюватиметься автоматично та випадковим чином за визначеними критеріями.
З 8 червня митниця по-новому почала перевіряти вживані авто з-за кордону – що змінилося
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З 8 червня Державна митна служба України розпочинає новий етап пілотного проєкту з перевірки митних декларацій підрозділом митних компетенцій. Про це повідомили в Держмитслужбі.

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Підрозділ митних компетенцій функціонує на базі Координаційно-моніторингової митниці та спеціалізується на опрацюванні митних декларацій, які відбираються для моніторингу за визначеними критеріями та системою селективності.

Централізована перевірка декларацій

Центр митних компетенцій отримує для опрацювання декларації, які визначає автоматизована система управління ризиками. Перевірка здійснюється централізовано, незалежно від митниці подання.

Такий підхід дозволяє забезпечити єдині стандарти виконання митних формальностей під час контролю та оформлення, а також підвищити ефективність виявлення потенційних ризиків.

Фокус нового етапу — вживані транспортні засоби

З огляду на актуальність питання пільгового ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України, у межах цього етапу особливу увагу буде зосереджено на вживаних транспортних засобах, які переміщуються із застосуванням преференційного режиму торгівлі.

Як здійснюватиметься відбір декларацій

Відбір митних декларацій для перевірки проводитиметься автоматизованою системою управління ризиками в автоматичному режимі. Застосовуватиметься випадковий відбір із селективністю 50% від загальної кількості декларацій за відповідними товарними позиціями.

Передбачається, що моніторинг триватиме з 8 червня по 31 грудня 2026 року.

Попередній етап проєкту

У Держмитслужбі нагадали, що попередній етап пілотного проєкту завершується 30 червня 2026 року. Він стосувався митного оформлення добрив і засобів захисту рослин, зокрема інсектицидів, фунгіцидів і гербіцидів.

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митниця авто перетин кордону

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