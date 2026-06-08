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С 8 июня таможня начала по-новому проверять подержанные автомобили из-за рубежа — что изменилось

18:56, 8 июня 2026
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Отбор будет осуществляться автоматически и выборочно по определенным критериям.
С 8 июня таможня начала по-новому проверять подержанные автомобили из-за рубежа — что изменилось
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С 8 июня Государственная таможенная служба Украины начинает новый этап пилотного проекта по проверке таможенных деклараций подразделением таможенных компетенций. Об этом сообщили в Гостаможслужбе.

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Подразделение таможенных компетенций функционирует на базе Координационно-мониторинговой таможни и специализируется на обработке таможенных деклараций, которые отбираются для мониторинга по определенным критериям и системе селективности.

Централизованная проверка деклараций

Центр таможенных компетенций получает для обработки декларации, которые определяет автоматизированная система управления рисками. Проверка осуществляется централизованно, независимо от таможни подачи.

Такой подход позволяет обеспечить единые стандарты выполнения таможенных формальностей во время контроля и оформления, а также повысить эффективность выявления потенциальных рисков.

Фокус нового этапа — подержанные транспортные средства

Учитывая актуальность вопроса льготного ввоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию Украины, в рамках этого этапа особое внимание будет сосредоточено на подержанных транспортных средствах, которые перемещаются с применением преференциального режима торговли.

Как будет осуществляться отбор деклараций

Отбор таможенных деклараций для проверки будет осуществляться автоматизированной системой управления рисками в автоматическом режиме. Будет применяться случайный отбор с селективностью 50 % от общего количества деклараций по соответствующим товарным позициям.

Предполагается, что мониторинг продлится с 8 июня по 31 декабря 2026 года.

Предварительный этап проекта

В Гостаможслужбе напомнили, что предварительный этап пилотного проекта завершается 30 июня 2026 года. Он касался таможенного оформления удобрений и средств защиты растений, в частности инсектицидов, фунгицидов и гербицидов.

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