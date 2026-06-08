В Киеве и Киевской области резко изменится погода: объявлен I уровень опасности

Жителей Киевской области предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Фото: pravda.com.ua

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Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что в ближайший час 8 июня с сохранением до конца дня в Киевской области ожидаются грозы и значительный дождь.

В связи с опасными метеорологическими явлениями на территории Киевской области объявлен I уровень опасности — желтый.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — добавили в ведомстве.

В свою очередь Киевская городская государственная администрация напомнила номера телефонов, по которым следует обращаться в случае падения деревьев на проезжие части или тротуары.

При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую коммунальной корпорации «Киевавтодор»: 0442847419.

Если упало дерево или сломались ветки — звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО «Киевзеленбуд»: 0442724018.

Также если падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС «Киевская служба спасения»).

При травмировании людей немедленно звоните по номеру 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по номеру: 0503873542 (телефон Центра организации дорожного движения).

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