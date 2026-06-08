Водительницу хотели оштрафовать за нечитаемый номер, но она доказала, что подсветка вышла из строя во время движения автомобиля

Суд признал, что полицейские не учли возможную техническую неисправность, возникшую уже во время поездки, и не полностью расследовали обстоятельства дела.

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Гражданка обратилась в Киевский районный суд г. Одессы с административным иском к Управлению патрульной полиции в Одесской области Департамента патрульной полиции и Департаменту патрульной полиции об отмене постановления серии ЕНА от 2 апреля 2026 года, которым она была привлечена к административной ответственности по части первой статьи 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и прекращения производства по делу.

Обстоятельства дела

Постановлением инспектора патрульной полиции от 2 апреля 2026 года истица была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 190 гривен. Основанием послужило то, что в тот день в 21 час 46 минут в г. Одессе на ул. Князя Ярослава Мудрого, 113, она управляла транспортным средством Toyota Prius V с неосвещенным номерным знаком в темное время суток (в условиях недостаточной видимости), чем нарушила пункт 2.9 «в» Правил дорожного движения.

Истица считала постановление незаконным, поскольку перед началом движения проверила техническое состояние автомобиля, в частности исправность подсветки номерного знака, которая работала. Неисправность возникла уже во время движения и не могла быть обнаружена заранее. После остановки она принимала меры по устранению неисправности на месте, просила предоставить время для замены ламп, но полицейские отказали и вынесли постановление в течение примерно 4 минут. Истица предоставила видеозапись с камеры видеонаблюдения, на которой зафиксировано, что в начале движения подсветка номерного знака работала. Также указывала на отсутствие умысла и общественной опасности.

Ответчик в отзыве просил отказать в иске, ссылаясь на видеозаписи с нагрудных камер полицейских, которые подтверждают факт управления транспортным средством с неосвещенным номерным знаком.

Что решил суд

Суд удовлетворил иск частично.

Суд отменил постановление серии ЕНА № 6955327 от 2 апреля 2026 года о наложении административного взыскания по части первой статьи 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях и направил дело об административном правонарушении на новое рассмотрение в Управление патрульной полиции в Одесской области Департамента патрульной полиции.

В удовлетворении требования о прекращении производства по делу суд отказал.

Суд установил, что факт отсутствия подсветки номерного знака подтверждается видеозаписью с боди-камеры полицейского. В то же время суд пришел к выводу, что при вынесении постановления орган власти не выяснил всесторонне, полно и объективно всех обстоятельств дела, в частности не проверил наличие умысла в действиях истицы, не учел ее объяснения относительно возникновения неисправности уже во время движения и принятых мер для ее устранения. Суд отметил, что ответчик не предоставил достаточных доказательств, подтверждающих умышленный характер нарушения.

Суд руководствовался статьями 245, 280 Кодекса Украины об административных правонарушениях, статьей 2 Кодекса административного судопроизводства Украины и принципом презумпции невиновности. Суд указал, что решение субъекта властных полномочий не может основываться на предположениях, а все сомнения относительно доказанности вины толкуются в пользу лица.

Суд взыскал в пользу истицы часть судебных расходов по уплате судебного сбора в размере 332,80 гривен за счет бюджетных ассигнований ответчика.

Решение может быть обжаловано в Пятом апелляционном административном суде в течение десяти дней со дня его оглашения. Решение вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, если жалоба не подана.

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