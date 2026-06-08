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Водительницу хотели оштрафовать за нечитаемый номер, но она доказала, что подсветка вышла из строя во время движения автомобиля

16:52, 8 июня 2026
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Суд признал, что полицейские не учли возможную техническую неисправность, возникшую уже во время поездки, и не полностью расследовали обстоятельства дела.
Водительницу хотели оштрафовать за нечитаемый номер, но она доказала, что подсветка вышла из строя во время движения автомобиля
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Гражданка обратилась в Киевский районный суд г. Одессы с административным иском к Управлению патрульной полиции в Одесской области Департамента патрульной полиции и Департаменту патрульной полиции об отмене постановления серии ЕНА от 2 апреля 2026 года, которым она была привлечена к административной ответственности по части первой статьи 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и прекращения производства по делу.

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Обстоятельства дела

Постановлением инспектора патрульной полиции от 2 апреля 2026 года истица была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 190 гривен. Основанием послужило то, что в тот день в 21 час 46 минут в г. Одессе на ул. Князя Ярослава Мудрого, 113, она управляла транспортным средством Toyota Prius V с неосвещенным номерным знаком в темное время суток (в условиях недостаточной видимости), чем нарушила пункт 2.9 «в» Правил дорожного движения.

Истица считала постановление незаконным, поскольку перед началом движения проверила техническое состояние автомобиля, в частности исправность подсветки номерного знака, которая работала. Неисправность возникла уже во время движения и не могла быть обнаружена заранее. После остановки она принимала меры по устранению неисправности на месте, просила предоставить время для замены ламп, но полицейские отказали и вынесли постановление в течение примерно 4 минут. Истица предоставила видеозапись с камеры видеонаблюдения, на которой зафиксировано, что в начале движения подсветка номерного знака работала. Также указывала на отсутствие умысла и общественной опасности.

Ответчик в отзыве просил отказать в иске, ссылаясь на видеозаписи с нагрудных камер полицейских, которые подтверждают факт управления транспортным средством с неосвещенным номерным знаком.

Что решил суд

Суд удовлетворил иск частично.

Суд отменил постановление серии ЕНА № 6955327 от 2 апреля 2026 года о наложении административного взыскания по части первой статьи 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях и направил дело об административном правонарушении на новое рассмотрение в Управление патрульной полиции в Одесской области Департамента патрульной полиции.

В удовлетворении требования о прекращении производства по делу суд отказал.

Суд установил, что факт отсутствия подсветки номерного знака подтверждается видеозаписью с боди-камеры полицейского. В то же время суд пришел к выводу, что при вынесении постановления орган власти не выяснил всесторонне, полно и объективно всех обстоятельств дела, в частности не проверил наличие умысла в действиях истицы, не учел ее объяснения относительно возникновения неисправности уже во время движения и принятых мер для ее устранения. Суд отметил, что ответчик не предоставил достаточных доказательств, подтверждающих умышленный характер нарушения.

Суд руководствовался статьями 245, 280 Кодекса Украины об административных правонарушениях, статьей 2 Кодекса административного судопроизводства Украины и принципом презумпции невиновности. Суд указал, что решение субъекта властных полномочий не может основываться на предположениях, а все сомнения относительно доказанности вины толкуются в пользу лица.

Суд взыскал в пользу истицы часть судебных расходов по уплате судебного сбора в размере 332,80 гривен за счет бюджетных ассигнований ответчика.

Решение может быть обжаловано в Пятом апелляционном административном суде в течение десяти дней со дня его оглашения. Решение вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, если жалоба не подана.

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