100 тысяч гривен для раненых военных: как получить выплаты во время лечения

Как оформить выплаты и какие документы подтверждают право на них.

Раненые украинские военнослужащие во время лечения и реабилитации сохраняют денежное обеспечение и имеют право на дополнительное ежемесячное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

В Ровенском областном ТЦК и СП объяснили, от чего зависят эти выплаты и как долго они начисляются.

Какие выплаты получают раненые военные

Военнослужащие, получившие ранение, контузию или увечье во время выполнения боевых задач, продолжают получать основное денежное обеспечение по последней должности. Кроме этого, им начисляется дополнительное вознаграждение — 100 тысяч гривен ежемесячно.

Эти выплаты осуществляются на протяжении всего периода стационарного лечения — как в Украине, так и за рубежом. Они также охватывают время перемещения между медицинскими учреждениями.

В то же время во время отпуска для лечения выплата 100 тысяч гривен сохраняется только в случае, если военно-врачебная комиссия (ВЛК) признает ранение тяжелым. Если травма не относится к тяжелым, после выписки из стационара дополнительное вознаграждение прекращается.

Какие документы нужны для выплат

Основанием для начисления средств в начале лечения является справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии или увечья), которую выдает командир воинской части.

Если лечение длится более четырех месяцев без перерыва, военнослужащий должен пройти военно-врачебную комиссию до завершения этого срока. Именно заключение ВЛК о необходимости длительного лечения позволяет продлить выплаты.

В таком случае финансовая поддержка может предоставляться в целом до 12 месяцев подряд.

Пребывание на лечении в Украине подтверждается медицинскими документами и уведомлением о госпитализации, а после четырех месяцев — решением ВЛК. В случае лечения за рубежом дополнительно учитываются документы медицинских учреждений и отметки пограничной службы о пересечении государственной границы.

Какая дополнительная помощь предусмотрена

Помимо ежемесячных выплат, раненые военнослужащие имеют право на другие виды финансовой поддержки.

В частности, предусмотрены две ежегодные выплаты в размере месячного денежного обеспечения:

помощь на оздоровление;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.

При этом факт боевого ранения является достаточным основанием для получения материальной помощи.

Также государство выплачивает единовременную денежную помощь в случае установления инвалидности или частичной утраты трудоспособности. Ее размер зависит от установленной группы инвалидности или степени утраты трудоспособности, а также от причин, которые определяет экспертная комиссия по оценке функционирования лица.

Что важно знать

Ключевыми факторами для получения и продления выплат являются наличие подтверждающих документов, заключения ВЛК и непрерывность лечения. Военнослужащим рекомендуют своевременно проходить медицинские осмотры и оформлять все необходимые справки, чтобы не потерять право на финансовую поддержку.

