Беременность и военная служба: в ТЦК напомнили о правах и гарантиях женщин

Военнослужащая может самостоятельно выбрать: продолжить службу или уволиться из Вооруженных Сил.

Фото: kanaldim.tv

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Женщины в Вооруженных Силах Украины имеют такие же социальные гарантии, как и гражданские гражданки, а также дополнительные права, предусмотренные законодательством для военнослужащих женщин. Об этом напомнил Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.

«Беременность не является препятствием для реализации права на социальную защиту. Военнослужащая может самостоятельно выбрать: продолжить службу или уволиться из Вооруженных Сил», — подчеркнули в ТЦК.

После подтверждения беременности медицинскими документами женщина имеет право на перевод на должность с меньшей физической нагрузкой в соответствии с рекомендациями врачей.

Законодательство гарантирует оплачиваемый отпуск в связи с беременностью и родами с сохранением денежного обеспечения и зачетом этого периода в выслугу лет.

Во время беременности военнослужащие женщины не привлекаются к учебным и специальным сборам, а служебные командировки возможны только с их согласия.

В ТЦК подчеркнули, что для получения предусмотренных гарантий необходимо своевременно уведомить командование и предоставить соответствующие медицинские документы.

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