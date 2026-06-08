Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел дело по иску работника шахты, который обжаловал свою мобилизацию, ссылаясь на действующее бронирование и отсрочку от призыва.

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Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел дело о законности мобилизации работника угольной отрасли, который имел действующее бронирование и отсрочку от призыва. Истец просил отменить приказы о его мобилизации и зачислении в воинскую часть, а также обязать воинскую часть исключить его из списков личного состава.

Обстоятельства дела

Истец, работавший на шахте во Львовской области, обратился в суд с иском к территориальному центру комплектования и социальной поддержки и воинской части. Он указал, что в конце января 2026 года прибыл в ТЦК для обновления своих учетных данных как внутренне перемещённое лицо и уточнения информации в реестре «Оберіг». При этом у него была действующая отсрочка от мобилизации в связи с бронированием как работника критически важного предприятия.

По утверждениям истца, несмотря на наличие отсрочки, он был мобилизован и направлен в воинскую часть, где зачислен в списки личного состава и назначен на должность курсанта. Он подчёркивал, что информация о бронировании содержалась в электронном военно-учетном документе и отображалась в приложении «Резерв+». Отсрочка действовала до ноября 2026 года.

Истец считал, что приказ о его призыве был издан вопреки требованиям законодательства, поскольку забронированные работники не подлежат мобилизации. В связи с этим он просил суд признать противоправным и отменить приказ ТЦК о призыве, отменить приказ командира воинской части о зачислении в списки личного состава и обеспечить его исключение из этих списков.

В материалах дела содержалась выписка из приложения «Резерв+», которая подтверждала наличие у истца бронирования и отсрочки от призыва до 17 ноября 2026 года. Также суд исследовал приказ о мобилизации и приказ воинской части о зачислении истца в списки личного состава.

Кроме того, суд учёл, что по заявлению представителя истца Государственное бюро расследований внесло в ЕРДР сведения об уголовном производстве по признакам незаконного лишения свободы в связи с обстоятельствами доставки истца в ТЦК.

Позиция суда

Суд отметил, что на момент возникновения спорных правоотношений истец имел статус забронированного лица, а потому в соответствии со статьёй 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежал призыву на военную службу во время мобилизации.

Суд обратил внимание, что именно на территориальные центры комплектования и социальной поддержки возложена обязанность проверять наличие оснований для предоставления отсрочки и вести специальный учёт таких лиц. Соответственно, ТЦК должен был проверить информацию о бронировании истца перед принятием решения о его призыве.

В решении подчёркнуто, что на день издания приказа о мобилизации ответчику должно было быть известно о наличии у истца бронирования и отсрочки, поскольку соответствующая запись содержалась в реестрах. Суд также установил, что никаких доказательств добровольного согласия истца на мобилизацию ответчики не предоставили.

По выводу суда, ответчик не выполнил возложенную на него обязанность по проверке права лица на отсрочку от мобилизации, что привело к незаконному призыву истца на военную службу.

Выводы суда

Днепропетровский окружной административный суд пришёл к выводу о наличии оснований для признания противоправным и отмены приказа о мобилизации в части призыва истца на военную службу. Суд отметил, что нарушение его прав продолжается, поскольку он продолжает проходить военную службу вследствие незаконного решения о мобилизации.

Также суд признал противоправным и отменил приказ командира воинской части в части зачисления истца в списки личного состава. При этом суд указал, что действующее законодательство не содержит чёткого механизма восстановления прав лица, которое было незаконно мобилизовано, однако такой пробел не может лишать лицо эффективной судебной защиты.

Ссылаясь на принцип верховенства права и практику Европейского суда по правам человека относительно надлежащего управления, суд подчеркнул, что риск ошибок государственных органов не может возлагаться на гражданина, который подвергся незаконному вмешательству в свои права.

Учитывая это, суд по делу № 160/6596/26 признал эффективным способом защиты нарушенного права обязательство воинской части исключить истца из списков личного состава. Иск был удовлетворён полностью: суд отменил приказ о мобилизации, отменил приказ о зачислении в воинскую часть и обязал воинскую часть исключить истца из списков личного состава.

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