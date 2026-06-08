В Гоструда напомнили, какие гарантии имеют доноры на работе

Сразу после каждого дня донации (на следующий день) предоставляется дополнительный выходной.

Фото: apau.org.ua

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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда напомнило, какие гарантии имеют доноры на работе.

В день медицинского обследования и сдачи крови работник освобождается от работы с сохранением среднего заработка.

Сразу после каждого дня донации (на следующий день) предоставляется дополнительный выходной, который также полностью оплачивается работодателем.

«По желанию этот день отдыха можно использовать сразу или присоединить к ежегодному отпуску.

Эти правила являются обязательными для всех предприятий и организаций любой формы собственности», — добавили в Гоструда.

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