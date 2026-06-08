У Держпраці нагадали, які гарантії мають донори на роботі

Одразу після кожного дня донації (на наступний день) надається додатковий вихідний.

Фото: apau.org.ua

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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці нагадало, які гарантії мають донори на роботі

У день медичного обстеження та здачі крові працівник звільняється від роботи із збереженням середнього заробітку.

Одразу після кожного дня донації (на наступний день) надається додатковий вихідний, який також повністю оплачується роботодавцем.

«За бажанням цей день відпочинку можна використати одразу або додати до щорічної відпустки.

Ці правила є обов’язковими для всіх підприємств та організацій будь-якої форми власності», - додали у Держпраці.

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