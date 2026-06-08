  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Большая Палата ВС разъяснила, что делать, если на ваш земельный участок незаконно зарегистрировали право аренды

15:30, 8 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Требование об устранении препятствий в пользовании земельным участком является эффективным способом защиты прав его собственника, лишенного фактического пользования им вследствие незаконной государственной регистрации права аренды за другим лицом — БП ВС.
Большая Палата ВС разъяснила, что делать, если на ваш земельный участок незаконно зарегистрировали право аренды
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для эффективной защиты прав собственника земли, в отношении которого в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество незаконно внесена запись о праве пользования другого лица, с которым собственник не состоял в обязательственных отношениях, собственник может обратиться с негаторным иском, в частности, но не исключительно, путем предъявления требования о возврате земли, признании отсутствующим права аренды, отмене государственной регистрации вещного права, в зависимости от обстоятельств каждого конкретного дела.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

К таким выводам пришла Большая Палата Верховного Суда.

В данном деле физическое лицо обратилось в суд с иском к частному предприятию о признании недействительными договоров аренды земли и об обязательстве вернуть земельные участки. Истец утверждала, что не имела намерения заключать договоры аренды земельных участков, а подписи на оспариваемых договорах ей не принадлежат.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением апелляционного суда, иск удовлетворен частично. Суд устранил препятствия в осуществлении истицей права пользования принадлежащими ей на праве собственности земельными участками путем обязания частного предприятия их вернуть, в остальной части исковых требований отказано.

Ответчик обжаловал решения судов, в частности, в связи с избранием истицей ненадлежащего способа защиты своего права, считая единственным эффективным способом защиты в спорных правоотношениях требование о признании отсутствующим права аренды.

Пересматривая дело, Большая Палата Верховного Суда подтвердила ранее сформированный правовой вывод о том, что эффективным способом защиты прав собственника, лишенного права пользования принадлежащим ему имуществом, является предъявление негаторного иска.

Вместе с тем БП ВС обратила внимание, что заявление негаторного иска путем возврата имущества собственнику — не единственный универсальный способ защиты нарушенных прав собственника имущества, который сталкивается с препятствиями в его пользовании.

Поскольку предметом негаторного иска является требование истца об устранении любых препятствий в осуществлении им права пользования и распоряжения своим имуществом, а основанием негаторного иска — обстоятельства, подтверждающие совершение ответчиком действий, препятствующих собственнику имущества использовать принадлежащие ему права, истец с учетом характера нарушений самостоятельно определяет способ, которым он считает возможным их устранить.

Большая Палата ВС пришла к выводу, что когда собственник земли обосновывает исковые требования наличием препятствий в пользовании или распоряжении земельным участком (безосновательным фактическим пользованием имуществом либо регистрацией вещного права другого лица), то в зависимости от исковых требований, характера нарушенных прав и фактических обстоятельств дела суд, если негаторный иск признан обоснованным, может защитить права такого собственника не запрещенным законом способом, направленным на устранение нарушений (в том числе путем возврата земли, признания отсутствующим права аренды, отмены государственной регистрации вещного права).

Кроме того, БП ВС отметила, что несоответствие либо неполное соответствие исковых требований надлежащему способу защиты не может быть основанием для отказа в иске по формальным основаниям, если стремление истца не вызывает сомнений, а исковые требования можно истолковать в соответствии с надлежащим способом защиты прав. Иной подход не соответствовал бы задачам гражданского судопроизводства (ст. 2 ГПК Украины).

В данном деле Большая Палата Верховного Суда оставила кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Постановление Большой Палаты Верховного Суда 13 мая 2026 года по делу № 456/252/22 пока не обнародовано в ЕГССР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд постановление судебная практика Большая Палата Верховного Суда рынок земли Единый государственный реестр судебных решений земля

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Выплаты военным в 2026 году: чем отличаются боевые от денежного обеспечения

Как отличить основное денежное обеспечение от дополнительных вознаграждений и на какие выплаты может рассчитывать военный в случае увольнения по состоянию здоровья.

Первые назначения судей в местные суды могут состояться уже в начале 2027 года: глава ВККС

В ВККС сообщили о ходе конкурсов в суды и кадровом дефиците в системе, первые назначения возможны уже в 2027 году.

Штрафы за непрохождение ВЛК могут стать незаконными после 6 июня

Годичный срок привлечения к ответственности за неявку на ВЛК закончился 6 июня 2026 года.

Достаточно ли быть разведённой для статуса одинокой матери: дело дошло до Большой Палаты

Большая Палата не усмотрела различного применения судебной практики и вернула дело в кассацию.

Во Львове мужчина отказался покупать дом из-за форс-мажора, но вселился туда и залил пеной канализацию: Верховный Суд разбирался в деле

Монтажная пена, сломанные стены и проигранный иск: дело, которое стоило собственнику дома 1 млн гривен.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]