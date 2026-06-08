Большая Палата ВС разъяснила, что делать, если на ваш земельный участок незаконно зарегистрировали право аренды

Требование об устранении препятствий в пользовании земельным участком является эффективным способом защиты прав его собственника, лишенного фактического пользования им вследствие незаконной государственной регистрации права аренды за другим лицом — БП ВС.

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Для эффективной защиты прав собственника земли, в отношении которого в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество незаконно внесена запись о праве пользования другого лица, с которым собственник не состоял в обязательственных отношениях, собственник может обратиться с негаторным иском, в частности, но не исключительно, путем предъявления требования о возврате земли, признании отсутствующим права аренды, отмене государственной регистрации вещного права, в зависимости от обстоятельств каждого конкретного дела.

К таким выводам пришла Большая Палата Верховного Суда.

В данном деле физическое лицо обратилось в суд с иском к частному предприятию о признании недействительными договоров аренды земли и об обязательстве вернуть земельные участки. Истец утверждала, что не имела намерения заключать договоры аренды земельных участков, а подписи на оспариваемых договорах ей не принадлежат.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением апелляционного суда, иск удовлетворен частично. Суд устранил препятствия в осуществлении истицей права пользования принадлежащими ей на праве собственности земельными участками путем обязания частного предприятия их вернуть, в остальной части исковых требований отказано.

Ответчик обжаловал решения судов, в частности, в связи с избранием истицей ненадлежащего способа защиты своего права, считая единственным эффективным способом защиты в спорных правоотношениях требование о признании отсутствующим права аренды.

Пересматривая дело, Большая Палата Верховного Суда подтвердила ранее сформированный правовой вывод о том, что эффективным способом защиты прав собственника, лишенного права пользования принадлежащим ему имуществом, является предъявление негаторного иска.

Вместе с тем БП ВС обратила внимание, что заявление негаторного иска путем возврата имущества собственнику — не единственный универсальный способ защиты нарушенных прав собственника имущества, который сталкивается с препятствиями в его пользовании.

Поскольку предметом негаторного иска является требование истца об устранении любых препятствий в осуществлении им права пользования и распоряжения своим имуществом, а основанием негаторного иска — обстоятельства, подтверждающие совершение ответчиком действий, препятствующих собственнику имущества использовать принадлежащие ему права, истец с учетом характера нарушений самостоятельно определяет способ, которым он считает возможным их устранить.

Большая Палата ВС пришла к выводу, что когда собственник земли обосновывает исковые требования наличием препятствий в пользовании или распоряжении земельным участком (безосновательным фактическим пользованием имуществом либо регистрацией вещного права другого лица), то в зависимости от исковых требований, характера нарушенных прав и фактических обстоятельств дела суд, если негаторный иск признан обоснованным, может защитить права такого собственника не запрещенным законом способом, направленным на устранение нарушений (в том числе путем возврата земли, признания отсутствующим права аренды, отмены государственной регистрации вещного права).

Кроме того, БП ВС отметила, что несоответствие либо неполное соответствие исковых требований надлежащему способу защиты не может быть основанием для отказа в иске по формальным основаниям, если стремление истца не вызывает сомнений, а исковые требования можно истолковать в соответствии с надлежащим способом защиты прав. Иной подход не соответствовал бы задачам гражданского судопроизводства (ст. 2 ГПК Украины).

В данном деле Большая Палата Верховного Суда оставила кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Постановление Большой Палаты Верховного Суда 13 мая 2026 года по делу № 456/252/22 пока не обнародовано в ЕГССР.

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