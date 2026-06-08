В Украине готовятся изменить правила государственной помощи бизнесу и возобновить контроль над ней

Комитет по вопросам экономического развития поддержал законопроект, который должен гармонизировать украинское законодательство с нормами ЕС и усовершенствовать мониторинг государственной помощи.

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Комитет по вопросам экономического развития рассмотрел законопроект №14345, предусматривающий внесение изменений в Закон «О государственной помощи субъектам хозяйствования» с целью возобновления действия отдельных его положений, определения особенностей их применения в условиях военного положения и усовершенствования механизмов мониторинга государственной помощи. Также депутаты проработали альтернативный законопроект №14345-1.

Инициаторы основного законопроекта предлагают восстановить полноценное действие законодательства в сфере государственной помощи, восстановить механизмы контроля над ее предоставлением и приблизить украинское законодательство к требованиям и стандартам Европейского Союза.

Потребность в принятии таких изменений обусловлена ​​выполнением мер Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву ЕС, международных обязательств государства в рамках реализации инструмента Ukraine Facility, а также условий Программы расширенного финансирования.

По результатам проведенных Комитетом дополнительных совещаний и консультаций с представителями органов исполнительной власти и экспертной среды был наработан ряд предложений к законопроекту реестр. № 14345, в частности:

уточнены подходы к определению государственной помощи в соответствии с европейскими нормами;

усовершенствованы положения относительно услуг, представляющих общий экономический интерес;

приведены отдельные нормы документа в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Также законопроект дополнен положениями, расширяющими возможности применения инструментов государственной помощи с учетом европейских подходов и международных обязательств Украины.

По итогам обсуждения Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу законопроект за реестр № 14345 с учетом предложений Комитета, а альтернативный законопроект за реестр. № 14345-1 – отклонить.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что депутаты спрятали в законопроект о помощи субъектам хозяйствования комплексные изменения в Закон о БЭБ.

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