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У прокуратуры заберут надзор за СИЗО и колониями: кто будет проверять места несвободы

15:15, 8 июня 2026
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Новая система контроля охватит СИЗО, колонии, гауптвахты, психиатрические учреждения и пункты временного содержания.
У прокуратуры заберут надзор за СИЗО и колониями: кто будет проверять места несвободы
Фото: Matthew Ansley/Unsplash
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В Украине предлагают внедрить новую систему контроля за соблюдением прав человека в местах несвободы. В частности, предусматривается создание двух уровней регулярных проверок — внутренних и внешних пенитенциарных инспекций.

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Речь идет не только об учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, но и об изоляторах временного содержания, гауптвахтах, специальных психиатрических учреждениях, пунктах временного пребывания иностранцев, местах содержания лиц в правоохранительных органах и других учреждениях, где люди находятся с ограничением свободы.

Новая законодательная инициатива также должна завершить реформу, предусмотренную Конституцией Украины, и заменить действующую систему прокурорского надзора за местами несвободы системой регулярных пенитенциарных инспекций.

Что изменяет законопроект о пенитенциарных инспекциях

Кабмин зарегистрировал в парламенте проект Закона «О создании двойной системы регулярных пенитенциарных инспекций» №15300. Документ направлен на создание системы постоянного контроля за соблюдением прав и свобод лиц, находящихся в местах несвободы и пунктах временного размещения беженцев, а также за обеспечением законных прав и интересов персонала таких учреждений.

Законопроект разработан во исполнение пункта 9 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины, который предусматривает прекращение функции прокурорского надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений после вступления в силу закона о создании двойной системы регулярных пенитенциарных инспекций.

Что предусматривает двойная система контроля

Документ определяет двойную систему регулярных пенитенциарных инспекций как совокупность субъектов, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением прав и свобод лиц в местах несвободы и пунктах временного размещения беженцев.

Система будет состоять из:

  • внутренних (административных) пенитенциарных инспекций;
  • внешних пенитенциарных инспекций.

Предметом такого контроля станет проверка соответствия деятельности мест несвободы требованиям Конституции Украины, международного и национального законодательства, а также соблюдения прав лиц, которые там находятся, и работников соответствующих учреждений.

Какие учреждения охватят проверки

Под действие законопроекта подпадают различные категории мест несвободы, в частности:

  • следственные изоляторы и учреждения исполнения наказаний;
  • изоляторы временного содержания и комнаты для задержанных в полиции;
  • приемники-распределители для детей;
  • специально отведенные места содержания СБУ;
  • гауптвахты и дисциплинарные батальоны;
  • воинские части, где содержатся военнослужащие;
  • специальные психиатрические учреждения;
  • пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства;
  • пункты временного размещения беженцев;
  • другие места, где лица могут содержаться по решению суда или административного органа.

Кто будет осуществлять внутренние инспекции

Внутренние (административные) пенитенциарные инспекции будут проводить уполномоченные подразделения или должностные лица:

  • Службы безопасности Украины;
  • Вооруженных Сил Украины и Военной службы правопорядка;
  • Национальной гвардии Украины;
  • органов, ответственных за исполнение уголовных наказаний и пробацию;
  • Национальной полиции;
  • Государственной пограничной службы;
  • Государственной миграционной службы;
  • центрального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Проверки могут быть как плановыми, так и внезапными, с предупреждением администрации или без него. Основанием для инспекции могут стать обращения граждан, сообщения в медиа, публикации в интернете, обращения на «горячие линии» либо собственная инициатива инспекторов при наличии информации о возможных нарушениях.

Законопроект устанавливает, что каждое учреждение должно проверяться не реже одного раза в три года, при этом не исключаются внеплановые проверки.

Роль Омбудсмена и общественности

Субъектом внешних пенитенциарных инспекций определяется Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

К осуществлению внешнего контроля также могут привлекаться:

  • члены наблюдательных комиссий;
  • члены попечительских советов;
  • представители общественных советов при соответствующих государственных органах;
  • эксперты, ученые и представители общественных организаций, которых будет привлекать Омбудсмен.

Внешние инспекции будут осуществляться через механизмы национального превентивного механизма в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции ООН против пыток.

Какие полномочия получат инспекторы

Субъекты внутренних инспекций будут иметь право:

  • беспрепятственно посещать места несвободы;
  • получать необходимые документы и информацию, в том числе с ограниченным доступом;
  • проверять выполнение ранее предоставленных рекомендаций;
  • требовать объяснения от должностных лиц;
  • проводить опросы;
  • проверять законность приказов и иных актов администраций учреждений;
  • инициировать устранение нарушений прав человека.

По результатам проверок будут составляться отчеты с выводами и рекомендациями. Такие документы будут направляться руководству учреждений и будут обязательными к исполнению. Кроме того, результаты проверок подлежат обнародованию на официальных сайтах соответствующих органов, за исключением информации с ограниченным доступом либо данных, разглашение которых может создать угрозу безопасности во время военного положения.

Законопроект предусматривает изменения в ряд законов

Документом предлагается внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс, законы «О прокуратуре», «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека», «О психиатрической помощи», «О Службе безопасности Украины», «О предварительном заключении» и ряд других законодательных актов.

В частности, предусматривается постепенный отказ от отдельных надзорных функций прокуратуры в сфере контроля за местами несвободы и передача этих полномочий новой системе пенитенциарных инспекций.

Зачем нужна новая система

Правительство подчеркивает, что создание двойной системы регулярных пенитенциарных инспекций соответствует требованиям Конституции Украины, рекомендациям Счетной палаты и положениям Европейских пенитенциарных правил. Ожидается, что после принятия закона в Украине заработает система постоянного внутреннего и независимого внешнего контроля за условиями содержания людей в местах несвободы, что должно способствовать предотвращению пыток, жестокого обращения и других нарушений прав человека.

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Верховная Рада Украины законопроект СИЗО правительство Кабинет Министров Украины

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