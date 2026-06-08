У прокуратуры заберут надзор за СИЗО и колониями: кто будет проверять места несвободы

Новая система контроля охватит СИЗО, колонии, гауптвахты, психиатрические учреждения и пункты временного содержания.

Фото: Matthew Ansley/Unsplash

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В Украине предлагают внедрить новую систему контроля за соблюдением прав человека в местах несвободы. В частности, предусматривается создание двух уровней регулярных проверок — внутренних и внешних пенитенциарных инспекций.

Речь идет не только об учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, но и об изоляторах временного содержания, гауптвахтах, специальных психиатрических учреждениях, пунктах временного пребывания иностранцев, местах содержания лиц в правоохранительных органах и других учреждениях, где люди находятся с ограничением свободы.

Новая законодательная инициатива также должна завершить реформу, предусмотренную Конституцией Украины, и заменить действующую систему прокурорского надзора за местами несвободы системой регулярных пенитенциарных инспекций.

Что изменяет законопроект о пенитенциарных инспекциях

Кабмин зарегистрировал в парламенте проект Закона «О создании двойной системы регулярных пенитенциарных инспекций» №15300. Документ направлен на создание системы постоянного контроля за соблюдением прав и свобод лиц, находящихся в местах несвободы и пунктах временного размещения беженцев, а также за обеспечением законных прав и интересов персонала таких учреждений.

Законопроект разработан во исполнение пункта 9 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины, который предусматривает прекращение функции прокурорского надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений после вступления в силу закона о создании двойной системы регулярных пенитенциарных инспекций.

Что предусматривает двойная система контроля

Документ определяет двойную систему регулярных пенитенциарных инспекций как совокупность субъектов, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением прав и свобод лиц в местах несвободы и пунктах временного размещения беженцев.

Система будет состоять из:

внутренних (административных) пенитенциарных инспекций;

внешних пенитенциарных инспекций.

Предметом такого контроля станет проверка соответствия деятельности мест несвободы требованиям Конституции Украины, международного и национального законодательства, а также соблюдения прав лиц, которые там находятся, и работников соответствующих учреждений.

Какие учреждения охватят проверки

Под действие законопроекта подпадают различные категории мест несвободы, в частности:

следственные изоляторы и учреждения исполнения наказаний;

изоляторы временного содержания и комнаты для задержанных в полиции;

приемники-распределители для детей;

специально отведенные места содержания СБУ;

гауптвахты и дисциплинарные батальоны;

воинские части, где содержатся военнослужащие;

специальные психиатрические учреждения;

пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства;

пункты временного размещения беженцев;

другие места, где лица могут содержаться по решению суда или административного органа.

Кто будет осуществлять внутренние инспекции

Внутренние (административные) пенитенциарные инспекции будут проводить уполномоченные подразделения или должностные лица:

Службы безопасности Украины;

Вооруженных Сил Украины и Военной службы правопорядка;

Национальной гвардии Украины;

органов, ответственных за исполнение уголовных наказаний и пробацию;

Национальной полиции;

Государственной пограничной службы;

Государственной миграционной службы;

центрального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Проверки могут быть как плановыми, так и внезапными, с предупреждением администрации или без него. Основанием для инспекции могут стать обращения граждан, сообщения в медиа, публикации в интернете, обращения на «горячие линии» либо собственная инициатива инспекторов при наличии информации о возможных нарушениях.

Законопроект устанавливает, что каждое учреждение должно проверяться не реже одного раза в три года, при этом не исключаются внеплановые проверки.

Роль Омбудсмена и общественности

Субъектом внешних пенитенциарных инспекций определяется Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

К осуществлению внешнего контроля также могут привлекаться:

члены наблюдательных комиссий;

члены попечительских советов;

представители общественных советов при соответствующих государственных органах;

эксперты, ученые и представители общественных организаций, которых будет привлекать Омбудсмен.

Внешние инспекции будут осуществляться через механизмы национального превентивного механизма в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции ООН против пыток.

Какие полномочия получат инспекторы

Субъекты внутренних инспекций будут иметь право:

беспрепятственно посещать места несвободы;

получать необходимые документы и информацию, в том числе с ограниченным доступом;

проверять выполнение ранее предоставленных рекомендаций;

требовать объяснения от должностных лиц;

проводить опросы;

проверять законность приказов и иных актов администраций учреждений;

инициировать устранение нарушений прав человека.

По результатам проверок будут составляться отчеты с выводами и рекомендациями. Такие документы будут направляться руководству учреждений и будут обязательными к исполнению. Кроме того, результаты проверок подлежат обнародованию на официальных сайтах соответствующих органов, за исключением информации с ограниченным доступом либо данных, разглашение которых может создать угрозу безопасности во время военного положения.

Законопроект предусматривает изменения в ряд законов

Документом предлагается внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс, законы «О прокуратуре», «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека», «О психиатрической помощи», «О Службе безопасности Украины», «О предварительном заключении» и ряд других законодательных актов.

В частности, предусматривается постепенный отказ от отдельных надзорных функций прокуратуры в сфере контроля за местами несвободы и передача этих полномочий новой системе пенитенциарных инспекций.

Зачем нужна новая система

Правительство подчеркивает, что создание двойной системы регулярных пенитенциарных инспекций соответствует требованиям Конституции Украины, рекомендациям Счетной палаты и положениям Европейских пенитенциарных правил. Ожидается, что после принятия закона в Украине заработает система постоянного внутреннего и независимого внешнего контроля за условиями содержания людей в местах несвободы, что должно способствовать предотвращению пыток, жестокого обращения и других нарушений прав человека.

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