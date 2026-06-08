У прокуратуры заберут надзор за СИЗО и колониями: кто будет проверять места несвободы
В Украине предлагают внедрить новую систему контроля за соблюдением прав человека в местах несвободы. В частности, предусматривается создание двух уровней регулярных проверок — внутренних и внешних пенитенциарных инспекций.
Речь идет не только об учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, но и об изоляторах временного содержания, гауптвахтах, специальных психиатрических учреждениях, пунктах временного пребывания иностранцев, местах содержания лиц в правоохранительных органах и других учреждениях, где люди находятся с ограничением свободы.
Новая законодательная инициатива также должна завершить реформу, предусмотренную Конституцией Украины, и заменить действующую систему прокурорского надзора за местами несвободы системой регулярных пенитенциарных инспекций.
Что изменяет законопроект о пенитенциарных инспекциях
Кабмин зарегистрировал в парламенте проект Закона «О создании двойной системы регулярных пенитенциарных инспекций» №15300. Документ направлен на создание системы постоянного контроля за соблюдением прав и свобод лиц, находящихся в местах несвободы и пунктах временного размещения беженцев, а также за обеспечением законных прав и интересов персонала таких учреждений.
Законопроект разработан во исполнение пункта 9 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины, который предусматривает прекращение функции прокурорского надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений после вступления в силу закона о создании двойной системы регулярных пенитенциарных инспекций.
Что предусматривает двойная система контроля
Документ определяет двойную систему регулярных пенитенциарных инспекций как совокупность субъектов, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением прав и свобод лиц в местах несвободы и пунктах временного размещения беженцев.
Система будет состоять из:
- внутренних (административных) пенитенциарных инспекций;
- внешних пенитенциарных инспекций.
Предметом такого контроля станет проверка соответствия деятельности мест несвободы требованиям Конституции Украины, международного и национального законодательства, а также соблюдения прав лиц, которые там находятся, и работников соответствующих учреждений.
Какие учреждения охватят проверки
Под действие законопроекта подпадают различные категории мест несвободы, в частности:
- следственные изоляторы и учреждения исполнения наказаний;
- изоляторы временного содержания и комнаты для задержанных в полиции;
- приемники-распределители для детей;
- специально отведенные места содержания СБУ;
- гауптвахты и дисциплинарные батальоны;
- воинские части, где содержатся военнослужащие;
- специальные психиатрические учреждения;
- пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства;
- пункты временного размещения беженцев;
- другие места, где лица могут содержаться по решению суда или административного органа.
Кто будет осуществлять внутренние инспекции
Внутренние (административные) пенитенциарные инспекции будут проводить уполномоченные подразделения или должностные лица:
- Службы безопасности Украины;
- Вооруженных Сил Украины и Военной службы правопорядка;
- Национальной гвардии Украины;
- органов, ответственных за исполнение уголовных наказаний и пробацию;
- Национальной полиции;
- Государственной пограничной службы;
- Государственной миграционной службы;
- центрального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения.
Проверки могут быть как плановыми, так и внезапными, с предупреждением администрации или без него. Основанием для инспекции могут стать обращения граждан, сообщения в медиа, публикации в интернете, обращения на «горячие линии» либо собственная инициатива инспекторов при наличии информации о возможных нарушениях.
Законопроект устанавливает, что каждое учреждение должно проверяться не реже одного раза в три года, при этом не исключаются внеплановые проверки.
Роль Омбудсмена и общественности
Субъектом внешних пенитенциарных инспекций определяется Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.
К осуществлению внешнего контроля также могут привлекаться:
- члены наблюдательных комиссий;
- члены попечительских советов;
- представители общественных советов при соответствующих государственных органах;
- эксперты, ученые и представители общественных организаций, которых будет привлекать Омбудсмен.
Внешние инспекции будут осуществляться через механизмы национального превентивного механизма в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции ООН против пыток.
Какие полномочия получат инспекторы
Субъекты внутренних инспекций будут иметь право:
- беспрепятственно посещать места несвободы;
- получать необходимые документы и информацию, в том числе с ограниченным доступом;
- проверять выполнение ранее предоставленных рекомендаций;
- требовать объяснения от должностных лиц;
- проводить опросы;
- проверять законность приказов и иных актов администраций учреждений;
- инициировать устранение нарушений прав человека.
По результатам проверок будут составляться отчеты с выводами и рекомендациями. Такие документы будут направляться руководству учреждений и будут обязательными к исполнению. Кроме того, результаты проверок подлежат обнародованию на официальных сайтах соответствующих органов, за исключением информации с ограниченным доступом либо данных, разглашение которых может создать угрозу безопасности во время военного положения.
Законопроект предусматривает изменения в ряд законов
Документом предлагается внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс, законы «О прокуратуре», «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека», «О психиатрической помощи», «О Службе безопасности Украины», «О предварительном заключении» и ряд других законодательных актов.
В частности, предусматривается постепенный отказ от отдельных надзорных функций прокуратуры в сфере контроля за местами несвободы и передача этих полномочий новой системе пенитенциарных инспекций.
Зачем нужна новая система
Правительство подчеркивает, что создание двойной системы регулярных пенитенциарных инспекций соответствует требованиям Конституции Украины, рекомендациям Счетной палаты и положениям Европейских пенитенциарных правил. Ожидается, что после принятия закона в Украине заработает система постоянного внутреннего и независимого внешнего контроля за условиями содержания людей в местах несвободы, что должно способствовать предотвращению пыток, жестокого обращения и других нарушений прав человека.
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