Рынки капитала Украины ждет перезапуск — правительство готовится привлечь стратегического инвестора

Законопроект предусматривает создание вертикально интегрированной инфраструктурной холдинговой компании.

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Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду проект закона о привлечении стратегического иностранного инвестора в инфраструктуру рынков капитала Украины. Законопроект зарегистрирован под №15301.

Инициатива направлена на урегулирование вопросов создания в Украине вертикально интегрированной инфраструктуры рынков капитала в формате холдинговой инфраструктурной компании.

Проектом закона предлагается внести изменения в законы Украины «О Национальном банке Украины», «Об управлении объектами государственной собственности», «О рынках капитала и организованных товарных рынках», «О депозитарной системе Украины». Ими предусматривается правовое урегулирование ряда процедур в этой сфере.

Основные положения законопроекта

Как отметил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, среди ключевых изменений, которые предлагается закрепить:

определение порядка проведения конкурса для отбора международного стратегического инвестора;

установление процедуры приобретения инфраструктурным инвестором, созданным международным стратегическим инвестором, права собственности на акции ПАО «Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках» и ПАО «Национальный депозитарий Украины»;

определение порядка приобретения государством права собственности на акции инфраструктурного инвестора рынков капитала;

урегулирование структуры акционеров ПАО «Национальный депозитарий Украины», в частности сохранение мажоритарной доли (50 % + 1) Национального банка Украины и снятие ограничений на голосование для всех акционеров, связанных с государством;

определение правового статуса акций ПАО «Национальный депозитарий Украины» и ПАО «Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках», принадлежащих Национальному банку Украины.

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