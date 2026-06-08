  1. Законодательство
  2. / В Украине

Рынки капитала Украины ждет перезапуск — правительство готовится привлечь стратегического инвестора

15:10, 8 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроект предусматривает создание вертикально интегрированной инфраструктурной холдинговой компании.
Рынки капитала Украины ждет перезапуск — правительство готовится привлечь стратегического инвестора
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду проект закона о привлечении стратегического иностранного инвестора в инфраструктуру рынков капитала Украины. Законопроект зарегистрирован под №15301.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Инициатива направлена на урегулирование вопросов создания в Украине вертикально интегрированной инфраструктуры рынков капитала в формате холдинговой инфраструктурной компании.

Проектом закона предлагается внести изменения в законы Украины «О Национальном банке Украины», «Об управлении объектами государственной собственности», «О рынках капитала и организованных товарных рынках», «О депозитарной системе Украины». Ими предусматривается правовое урегулирование ряда процедур в этой сфере.

Основные положения законопроекта

Как отметил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, среди ключевых изменений, которые предлагается закрепить:

  • определение порядка проведения конкурса для отбора международного стратегического инвестора;
  • установление процедуры приобретения инфраструктурным инвестором, созданным международным стратегическим инвестором, права собственности на акции ПАО «Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках» и ПАО «Национальный депозитарий Украины»;
  • определение порядка приобретения государством права собственности на акции инфраструктурного инвестора рынков капитала;
  • урегулирование структуры акционеров ПАО «Национальный депозитарий Украины», в частности сохранение мажоритарной доли (50 % + 1) Национального банка Украины и снятие ограничений на голосование для всех акционеров, связанных с государством;
  • определение правового статуса акций ПАО «Национальный депозитарий Украины» и ПАО «Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках», принадлежащих Национальному банку Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины деньги законопроект Кабинет Министров Украины

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Выплаты военным в 2026 году: чем отличаются боевые от денежного обеспечения

Как отличить основное денежное обеспечение от дополнительных вознаграждений и на какие выплаты может рассчитывать военный в случае увольнения по состоянию здоровья.

Первые назначения судей в местные суды могут состояться уже в начале 2027 года: глава ВККС

В ВККС сообщили о ходе конкурсов в суды и кадровом дефиците в системе, первые назначения возможны уже в 2027 году.

Штрафы за непрохождение ВЛК могут стать незаконными после 6 июня

Годичный срок привлечения к ответственности за неявку на ВЛК закончился 6 июня 2026 года.

Достаточно ли быть разведённой для статуса одинокой матери: дело дошло до Большой Палаты

Большая Палата не усмотрела различного применения судебной практики и вернула дело в кассацию.

Во Львове мужчина отказался покупать дом из-за форс-мажора, но вселился туда и залил пеной канализацию: Верховный Суд разбирался в деле

Монтажная пена, сломанные стены и проигранный иск: дело, которое стоило собственнику дома 1 млн гривен.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]