Ринки капіталу України чекає перезапуск – уряд готує залучення стратегічного інвестора

Законопроєкт передбачає створення вертикально інтегрованої інфраструктурної холдингової компанії.

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Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради проєкт закону щодо залучення стратегічного іноземного інвестора в інфраструктуру ринків капіталу України. Законопроєкт зареєстровано під №15301.

Ініціатива спрямована на врегулювання створення в Україні вертикально інтегрованої інфраструктури ринків капіталу у форматі холдингової інфраструктурної компанії.

Проєктом закону пропонується внести зміни до законів України «Про Національний банк України», «Про управління об’єктами державної власності», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України». Ними передбачається правове врегулювання низки процедур у цій сфері.

Основні положення законопроєкту

Як зазначив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, серед ключових змін, які пропонується закріпити:

визначення порядку проведення конкурсу для відбору міжнародного стратегічного інвестора;

встановлення процедури набуття інфраструктурним інвестором, створеним міжнародним стратегічним інвестором, права власності на акції ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» та ПАТ «Національний депозитарій України»;

визначення порядку набуття державою права власності на акції інфраструктурного інвестора ринків капіталу;

врегулювання структури акціонерів ПАТ «Національний депозитарій України», зокрема збереження мажоритарної частки (50%+1) Національного банку України та зняття обмежень на голосування для всіх акціонерів, пов’язаних із державою;

визначення правового статусу акцій ПАТ «Національний депозитарій України» та ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», які належать Національному банку України.

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