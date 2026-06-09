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ДПС домовилася з Литвою та Латвією про обмін податковою інформацією та впровадження стандартів ЄС

13:10, 9 червня 2026
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Податкова служба підписала меморандуми про співпрацю з податковими органами Литви та Латвії, які передбачають обмін податковою інформацією, розвиток сервісів для платників, боротьбу з тіньовою економікою та впровадження стандартів ЄС у сфері податкового адміністрування.
ДПС домовилася з Литвою та Латвією про обмін податковою інформацією та впровадження стандартів ЄС
фото: ДПС
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Державна податкова служба України підписала меморандуми про співпрацю з податковими адміністраціями Литви та Латвії, розширивши взаємодію з країнами Європейського Союзу.

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Документи підписали в. о. Голови ДПС Леся Карнаух, генеральна директорка Державної податкової інспекції Литви Едіта Янушене та генеральна директорка Служби державних доходів Латвії Байба Шміте-Роке під час зустрічі керівників податкових і митних адміністрацій країн Балтії.

Як зазначили у ДПС, співпраця з Литвою та Латвією має тривалу історію, а нові меморандуми покликані поглибити взаємодію у сфері податкового адміністрування та впровадження європейських практик.

Сторони домовилися співпрацювати у питаннях адаптації податкового законодавства до стандартів ЄС, обміну податковою інформацією, протидії тіньовій економіці, розвитку сучасних сервісів для платників податків, а також організації програм професійного навчання та підвищення кваліфікації працівників податкових органів.

Окрему увагу планується приділяти обміну досвідом щодо зменшення податкових втрат, зокрема скорочення розриву з податку на додану вартість.

Під час зустрічі учасники також обговорили актуальні виклики для податкових і митних адміністрацій Європи, серед яких цифровізація державних послуг, боротьба з тіньовою економікою, бюджетні та організаційні зміни, а також вплив геополітичної ситуації на податкове адміністрування та митні процедури.

За словами Лесі Карнаух, українська податкова служба продовжує забезпечувати надання послуг платникам податків та виконання бюджетних завдань навіть в умовах повномасштабної війни, застосовуючи рішення, які дозволяють зберігати ефективність і стійкість роботи.

фото: ДПС 

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податкова Україна Латвія Литва ДПС

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