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ГНС договорилась с Литвой и Латвией об обмене налоговой информацией и внедрении стандартов ЕС

13:10, 9 июня 2026
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Налоговая служба подписала меморандумы о сотрудничестве с налоговыми органами Литвы и Латвии, предусматривающими обмен налоговой информацией, развитие сервисов для плательщиков, борьбу с теневой экономикой и внедрение стандартов ЕС в сфере налогового администрирования.
ГНС договорилась с Литвой и Латвией об обмене налоговой информацией и внедрении стандартов ЕС
Фото: ГНС
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Государственная налоговая служба Украины подписала меморандумы о сотрудничестве с налоговыми администрациями Литвы и Латвии, расширив взаимодействие со странами Европейского Союза.

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Документы подписали исполняющая обязанности Председателя ГНС Леся Карнаух, генеральный директор Государственной налоговой инспекции Литвы Эдита Янушене и генеральный директор Службы государственных доходов Латвии Байба Шмите-Роке во время встречи руководителей налоговых и таможенных администраций стран Балтии.

Как отметили в ГНС, сотрудничество с Литвой и Латвией имеет длительную историю, а новые меморандумы призваны углубить взаимодействие в сфере налогового администрирования и внедрения европейских практик.

Стороны договорились сотрудничать по вопросам адаптации налогового законодательства к стандартам ЕС, обмена налоговой информацией, противодействия теневой экономике, развития современных сервисов для налогоплательщиков, а также организации программ профессионального обучения и повышения квалификации работников налоговых органов.

Отдельное внимание планируется уделять обмену опытом по сокращению налоговых потерь, в частности уменьшению разрыва по налогу на добавленную стоимость.

Во время встречи участники также обсудили актуальные вызовы для налоговых и таможенных администраций Европы, среди которых цифровизация государственных услуг, борьба с теневой экономикой, бюджетные и организационные изменения, а также влияние геополитической ситуации на налоговое администрирование и таможенные процедуры.

По словам Леси Карнаух, украинская налоговая служба продолжает обеспечивать предоставление услуг налогоплательщикам и выполнение бюджетных задач даже в условиях полномасштабной войны, применяя решения, которые позволяют сохранять эффективность и устойчивость работы.

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налоговая Украина Латвия Литва ГНС

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