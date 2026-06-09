ГНС договорилась с Литвой и Латвией об обмене налоговой информацией и внедрении стандартов ЕС
Государственная налоговая служба Украины подписала меморандумы о сотрудничестве с налоговыми администрациями Литвы и Латвии, расширив взаимодействие со странами Европейского Союза.
Документы подписали исполняющая обязанности Председателя ГНС Леся Карнаух, генеральный директор Государственной налоговой инспекции Литвы Эдита Янушене и генеральный директор Службы государственных доходов Латвии Байба Шмите-Роке во время встречи руководителей налоговых и таможенных администраций стран Балтии.
Как отметили в ГНС, сотрудничество с Литвой и Латвией имеет длительную историю, а новые меморандумы призваны углубить взаимодействие в сфере налогового администрирования и внедрения европейских практик.
Стороны договорились сотрудничать по вопросам адаптации налогового законодательства к стандартам ЕС, обмена налоговой информацией, противодействия теневой экономике, развития современных сервисов для налогоплательщиков, а также организации программ профессионального обучения и повышения квалификации работников налоговых органов.
Отдельное внимание планируется уделять обмену опытом по сокращению налоговых потерь, в частности уменьшению разрыва по налогу на добавленную стоимость.
Во время встречи участники также обсудили актуальные вызовы для налоговых и таможенных администраций Европы, среди которых цифровизация государственных услуг, борьба с теневой экономикой, бюджетные и организационные изменения, а также влияние геополитической ситуации на налоговое администрирование и таможенные процедуры.
По словам Леси Карнаух, украинская налоговая служба продолжает обеспечивать предоставление услуг налогоплательщикам и выполнение бюджетных задач даже в условиях полномасштабной войны, применяя решения, которые позволяют сохранять эффективность и устойчивость работы.
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