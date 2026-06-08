У прокуратури заберуть нагляд за СІЗО та колоніями: хто перевірятиме місця несвободи

Нова система контролю охопить СІЗО, колонії, гауптвахти, психіатричні заклади та пункти тимчасового тримання.

Фото: Matthew Ansley/Unsplash

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В Україні пропонують запровадити нову систему контролю за дотриманням прав людини у місцях несвободи. Зокрема, передбачається створення двох рівнів регулярних перевірок — внутрішніх та зовнішніх пенітенціарних інспекцій.

Йдеться не лише про установи виконання покарань і слідчі ізолятори, а й про ізолятори тимчасового тримання, гауптвахти, спеціальні психіатричні заклади, пункти тимчасового перебування іноземців, місця тримання осіб у правоохоронних органах та інші установи, де люди перебувають з обмеженням свободи.

Нова законодавча ініціатива також має завершити реформу, передбачену Конституцією України, та замінити чинну систему прокурорського нагляду за місцями несвободи системою регулярних пенітенціарних інспекцій.

Що змінює законопроєкт про пенітенціарні інспекції

Кабмін зареєстрував у парламенті проєкт Закону «Про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій» №15300. Документ спрямований на створення системи постійного контролю за дотриманням прав і свобод осіб, які перебувають у місцях несвободи та пунктах тимчасового розміщення біженців, а також за забезпеченням законних прав та інтересів персоналу таких установ.

Законопроєкт розроблено на виконання пункту 9 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, який передбачає припинення функції прокурорського нагляду за додержанням законів під час виконання судових рішень після набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.

Що передбачає подвійна система контролю

Документ визначає подвійну систему регулярних пенітенціарних інспекцій як сукупність суб’єктів, уповноважених здійснювати контроль за дотриманням прав і свобод осіб у місцях несвободи та пунктах тимчасового розміщення біженців.

Система складатиметься з:

внутрішніх (адміністративних) пенітенціарних інспекцій;

зовнішніх пенітенціарних інспекцій.

Предметом такого контролю стане перевірка відповідності діяльності місць несвободи вимогам Конституції України, міжнародного та національного законодавства, а також дотримання прав осіб, які там перебувають, і працівників відповідних установ.

Які установи охоплять перевірки

Під дію законопроєкту підпадають різні категорії місць несвободи, зокрема:

слідчі ізолятори та установи виконання покарань;

ізолятори тимчасового тримання та кімнати для затриманих у поліції;

приймальники-розподільники для дітей;

спеціально відведені місця тримання СБУ;

гауптвахти та дисциплінарні батальйони;

військові частини, де утримуються військовослужбовці;

спеціальні психіатричні заклади;

пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;

пункти тимчасового розміщення біженців;

інші місця, де особи можуть утримуватися за рішенням суду або адміністративного органу.

Хто здійснюватиме внутрішні інспекції

Внутрішні (адміністративні) пенітенціарні інспекції проводитимуть уповноважені підрозділи або посадові особи:

Служби безпеки України;

Збройних Сил України та Військової служби правопорядку;

Національної гвардії України;

органів, відповідальних за виконання кримінальних покарань та пробацію;

Національної поліції;

Державної прикордонної служби;

Державної міграційної служби;

центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Перевірки можуть бути як плановими, так і раптовими, із попередженням адміністрації або без нього. Підставою для інспекції можуть стати звернення громадян, повідомлення у медіа, публікації в інтернеті, звернення на «гарячі лінії» чи власна ініціатива інспекторів за наявності інформації про можливі порушення.

Законопроєкт встановлює, що кожна установа має перевірятися не рідше одного разу на три роки, водночас не виключаються позапланові перевірки.

Роль Омбудсмана та громадськості

Суб’єктом зовнішніх пенітенціарних інспекцій визначається Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

До здійснення зовнішнього контролю також можуть залучатися:

члени спостережних комісій;

члени піклувальних рад;

представники громадських рад при відповідних державних органах;

експерти, науковці та представники громадських організацій, яких залучатиме Омбудсман.

Зовнішні інспекції здійснюватимуться через механізми національного превентивного механізму відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань.

Які повноваження отримають інспектори

Суб’єкти внутрішніх інспекцій матимуть право:

безперешкодно відвідувати місця несвободи;

отримувати необхідні документи та інформацію, зокрема з обмеженим доступом;

перевіряти виконання раніше наданих рекомендацій;

вимагати пояснення від посадових осіб;

проводити опитування;

перевіряти законність наказів та інших актів адміністрацій установ;

ініціювати усунення порушень прав людини.

За результатами перевірок складатимуться звіти з висновками та рекомендаціями. Такі документи направлятимуться керівництву установ і будуть обов’язковими до виконання. Крім того, результати перевірок підлягатимуть оприлюдненню на офіційних сайтах відповідних органів, за винятком інформації з обмеженим доступом або даних, розголошення яких може створювати загрозу безпеці під час воєнного стану.

Законопроєкт передбачає зміни до низки законів

Документом пропонується внести зміни до Кримінально-виконавчого кодексу, законів «Про прокуратуру», «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», «Про психіатричну допомогу», «Про Службу безпеки України», «Про попереднє ув’язнення» та низки інших законодавчих актів.

Зокрема, передбачається поступова відмова від окремих наглядових функцій прокуратури у сфері контролю за місцями несвободи та передача цих повноважень новій системі пенітенціарних інспекцій.

Навіщо потрібна нова система

Уряд наголошує, що створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій відповідає вимогам Конституції України, рекомендаціям Рахункової палати та положенням Європейських пенітенціарних правил. Очікується, що після ухвалення закону в Україні запрацює система постійного внутрішнього та незалежного зовнішнього контролю за умовами тримання людей у місцях несвободи, що має сприяти запобіганню катуванням, жорстокому поводженню та іншим порушенням прав людини.

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