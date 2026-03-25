Парламентский комитет рассмотрит законопроект со скрытой реформой БЭБ

10:40, 25 марта 2026
Депутаты спрятали в законопроекте о помощи субъектам хозяйствования комплексные изменения в Закон о БЭБ
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций проведет очередное заседание в режиме видеоконференции.

В повестке дня проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования» относительно особенностей применения его положений во время действия правового режима военного положения и совершенствования мониторинга государственной помощи субъектам хозяйствования» (реестр. № 14345-1 от 15.01.2026), поданный народным депутатом Украины Буймистер Л.А.

Особенностью данного законопроекта является то, что им вносятся комплексные изменения в Закон Украины «О Бюро экономической безопасности Украины», фактически излагая его в новой редакции.

Соответствующие изменения предусматривают новую редакцию ключевых положений закона, расширение полномочий органа и уточнение его статуса в системе исполнительной власти.

Согласно обновленной редакции статьи 1, Бюро экономической безопасности определяется как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом. На него возлагаются задачи по контрразведывательной защите экономической безопасности государства, обеспечению интересов Украины в сфере внешнеэкономической деятельности, а также противодействию правонарушениям, влияющим на функционирование экономики. При этом осуществление контрразведывательных мероприятий в этой сфере другими органами, кроме БЭБ, запрещается.

Документом определено, что деятельность БЭБ координируется непосредственно Кабинетом Министров Украины. Правовую основу работы органа составляют Конституция Украины, международные договоры и национальное законодательство.

Существенно уточняется статус детективов БЭБ: они получают полномочия осуществлять оперативно-розыскную, контрразведывательную деятельность и досудебное расследование в соответствии с профильными законами и Уголовным процессуальным кодексом.

Особое внимание уделено созданию единой информационной системы БЭБ — интегрированной платформы для автоматизации процессов выявления и расследования экономических правонарушений. Также вводится понятие «рекомендации» — письменного документа для органов власти и предприятий с предложениями по снижению рисков в сфере экономики.

Изменения расширяют функции БЭБ, в частности в сфере контрразведывательного обеспечения внешнеэкономической деятельности и подготовки аналитических выводов для государственных органов.

Предусмотрены также механизмы доступа к государственным реестрам и базам данных, которые предоставляются органу бесплатно.

Документ детализирует порядок взаимодействия БЭБ с другими органами, включая обмен информацией и обязанность передавать сведения о возможных правонарушениях в установленные сроки. Устанавливаются четкие правила направления запросов и ответственность за непредоставление информации.

Отдельный блок изменений касается кадровых вопросов. Вводится новый порядок назначения директора БЭБ — Верховной Радой по представлению премьер-министра на основе конкурсного отбора. Также предусмотрено регулярное аттестование сотрудников, определен предельный возраст службы и расширены возможности контрактной формы работы.

В структуре БЭБ предусмотрено создание специализированных подразделений, а также Тренингового центра, который будет отвечать за подготовку и повышение квалификации работников. Максимальная численность персонала устанавливается на уровне до 5 тысяч человек.

Изменения также регулируют оплату труда: устанавливаются минимальные уровни должностных окладов, надбавки и социальные гарантии для работников. Финансирование БЭБ будет осуществляться из государственного бюджета и других не запрещенных источников.

Кроме того, уточняется надзор за деятельностью БЭБ — его будут осуществлять прокуроры в рамках действующего законодательства.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

В законопроекте о ВПО не гарантировали предоставление другого жилья перед выселением

Отдельные положения законопроекта требуют доработки из-за пробелов в механизмах идентификации, жилищных гарантиях и полномочиях органов исполнительной власти.

Коммерческую тайну исключат из перечня объектов интеллектуальной собственности: Министерство вынесло на обсуждение законопроект

Предложенные изменения предусматривают новую модель регулирования коммерческой тайны, отделяя ее от сферы интеллектуальной собственности

Аннулировали инвалидность «задним числом»: суд в Одессе разоблачил надуманные долги для пенсионера

Суд отменил уплату многотысячной суммы, безосновательно начисленной органом ПФУ.

ВС оставил в силе увольнение Марины Прилуцкой из Минюста из-за гражданства РФ

Верховный суд отказал должностному лицу с российским паспортом в восстановлении на должности в Министерстве юстиции.

Госфинмониторинг обязал банки добавлять выписки клиентов в отчеты о подозрениях

Регулятор обязал добавлять выписки по счетам всех клиентов в сообщения о подозрительной деятельности и меняет правила отображения контрагентов.

