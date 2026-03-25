Парламентський комітет розгляне законопроєкт із прихованою реформою БЕБ

Депутати заховали в законопроєкт про допомогу суб’єктам господарювання комплексні зміни до Закону про БЕБ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На порядку денному проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» щодо особливостей застосування його положень під час дії правового режиму воєнного стану та вдосконалення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання» (реєстр. № 14345-1 від 15.01.2026), поданий народним депутатом України Буймістер Л.А.

Особливістю цього законопроекту є те, що ним вносяться комплексні зміни до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», практично викладаючи його в новій редакції.

Відповідні зміни передбачають нову редакцію ключових положень закону, розширення повноважень органу та уточнення його статусу в системі виконавчої влади.

Згідно з оновленою редакцією статті 1, Бюро економічної безпеки визначається як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. На нього покладаються завдання із контррозвідувального захисту економічної безпеки держави, забезпечення інтересів України у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а також протидії правопорушенням, що впливають на функціонування економіки. При цьому здійснення контррозвідувальних заходів у цій сфері іншими органами, окрім БЕБ, забороняється.

Документом визначено, що діяльність БЕБ координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України. Правову основу роботи органу становлять Конституція України, міжнародні договори та національне законодавство.

Суттєво уточнюється статус детективів БЕБ: вони отримують повноваження здійснювати оперативно-розшукову, контррозвідувальну діяльність і досудове розслідування відповідно до профільних законів і Кримінального процесуального кодексу.

Окрему увагу приділено створенню єдиної інформаційної системи БЕБ — інтегрованої платформи для автоматизації процесів виявлення та розслідування економічних правопорушень. Також вводиться поняття «рекомендації» — письмового документа для органів влади та підприємств із пропозиціями щодо зниження ризиків у сфері економіки.

Зміни розширюють функції БЕБ, зокрема у сфері контррозвідувального забезпечення зовнішньоекономічної діяльності та підготовки аналітичних висновків для державних органів. Передбачено також механізми доступу до державних реєстрів і баз даних, які надаються органу безоплатно.

Документ деталізує порядок взаємодії БЕБ з іншими органами, включно з обміном інформацією та обов’язком передавати відомості про можливі правопорушення у визначені строки. Встановлюються чіткі правила направлення запитів і відповідальність за ненадання інформації.

Окремий блок змін стосується кадрових питань. Запроваджується новий порядок призначення директора БЕБ — Верховною Радою за поданням прем’єр-міністра на основі конкурсного відбору. Також передбачено регулярне атестування співробітників, визначено граничний вік служби та розширено можливості контрактної форми роботи.

У структурі БЕБ передбачено створення спеціалізованих підрозділів, а також Тренінгового центру, який відповідатиме за підготовку та підвищення кваліфікації працівників. Максимальна чисельність персоналу встановлюється на рівні до 5 тисяч осіб.

Зміни також регулюють оплату праці: встановлюються мінімальні рівні посадових окладів, надбавки та соціальні гарантії для працівників. Фінансування БЕБ здійснюватиметься з державного бюджету та інших не заборонених джерел.

Крім того, уточнюється нагляд за діяльністю БЕБ — його здійснюватимуть прокурори в межах чинного законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.