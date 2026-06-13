Кто будет учиться на бюджете, а кто получит грант: для студентов готовят новые правила оплаты обучения
Система финансирования высшего образования в Украине может претерпеть существенные изменения. Профильный парламентский комитет поддержал ко второму чтению законопроект, который предусматривает обновление подходов к государственной поддержке студентов, объединение государственного заказа с образовательными грантами и более тесное согласование подготовки специалистов с потребностями экономики и рынка труда. Инициатива призвана сделать систему поддержки поступающих более гибкой и ориентированной на индивидуальные образовательные траектории.
Комитет повторно рассмотрел законопроект
Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций повторно рассмотрел проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно финансирования получения высшего образования и предоставления государственной целевой поддержки его соискателям» №10399.
Во время заседания было отмечено, что предложенные изменения учитывают результаты экспериментального проекта по внедрению образовательных грантов, потребности молодежи, особенности образования взрослых, а также вызовы, связанные с войной, восстановлением государства и подготовкой необходимых специалистов.
Концепция законопроекта предусматривает, что в центре системы финансирования должен находиться поступающий. При распределении государственной поддержки предлагается учитывать академические достижения, выбранную специальность и другие обстоятельства, влияющие на возможность получения образования.
В то же время государство будет сохранять приоритетную поддержку направлений подготовки, которые имеют важное значение для безопасности, восстановления и развития страны.
Сколько поправок рассмотрели ко второму чтению
Во время подготовки документа ко второму чтению была обработана сравнительная таблица с поправками и предложениями народных депутатов.
Всего к законопроекту поступило 1123 предложения. По результатам рассмотрения:
- 1118 предложений отклонено;
- 5 предложений учтено;
- частично учтенных предложений нет;
- редакционно учтенных предложений нет.
В комитете отметили, что дополнительные поправки были направлены на устранение несогласованностей, спорных положений и обеспечение юридической определенности отдельных норм.
По результатам обсуждения члены комитета приняли решение отменить предыдущее заключение по законопроекту и рекомендовать Верховной Раде принять документ во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками.
Что изменится для поступающих и студентов
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает реформирование механизма финансирования высшего образования и государственной поддержки студентов.
Документ предлагает объединить систему государственного заказа с механизмом государственных грантов.
Государственный заказ планируют сохранить прежде всего для стратегически важных специальностей, среди которых:
- медицинские;
- педагогические;
- военные;
- отдельные инженерные специальности.
Для других направлений подготовки предлагается расширить систему образовательных грантов, которые можно будет использовать для оплаты обучения по контракту в учреждениях высшего образования.
Ожидается, что размер грантов будет зависеть от результатов НМТ и выбранной специальности. Ранее сообщалось, что сумма поддержки может составлять от 15 до 50 тысяч гривен. Для отдельных категорий поступающих также будет предусмотрено софинансирование стоимости обучения.
Как будут формировать государственный заказ
В профильном комитете подчеркивают, что законопроект не предусматривает сокращения государственного финансирования образования.
Изменения направлены на более целевое распределение бюджетных средств в соответствии с реальными потребностями рынка труда и экономики.
Кроме того, уже реализуется экспериментальный проект по применению новой методологии прогнозирования потребностей экономики в специалистах. Такой подход должен помочь определять, каких специалистов и в каком количестве будет нуждаться страна в течение ближайших 5–7 лет.
Льготные кредиты на обучение планируют реформировать
Законопроект также предусматривает обновление системы льготного кредитования студентов.
В частности, предлагается передать функции по выдаче и возврату образовательных кредитов банкам. В настоящее время эти механизмы реализуются через учреждения высшего образования.
Для социально уязвимых категорий граждан действующие льготы планируют сохранить. Они и в дальнейшем смогут получать образование преимущественно за счет государственного или регионального заказа.
Что будет дальше
После поддержки профильным комитетом законопроект №10399 должен быть рассмотрен Верховной Радой во втором чтении.
В случае принятия документа в Украине может заработать новая модель финансирования высшего образования, которая будет объединять государственный заказ, образовательные гранты и обновленную систему льготного кредитования, а распределение государственной поддержки будет в большей степени ориентировано на потребности поступающих и рынка труда.
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