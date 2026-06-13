Кто будет учиться на бюджете, а кто получит грант: для студентов готовят новые правила оплаты обучения

Размер государственной поддержки может зависеть от результатов НМТ, выбранной специальности и потребностей рынка труда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Система финансирования высшего образования в Украине может претерпеть существенные изменения. Профильный парламентский комитет поддержал ко второму чтению законопроект, который предусматривает обновление подходов к государственной поддержке студентов, объединение государственного заказа с образовательными грантами и более тесное согласование подготовки специалистов с потребностями экономики и рынка труда. Инициатива призвана сделать систему поддержки поступающих более гибкой и ориентированной на индивидуальные образовательные траектории.

Комитет повторно рассмотрел законопроект

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций повторно рассмотрел проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно финансирования получения высшего образования и предоставления государственной целевой поддержки его соискателям» №10399.

Во время заседания было отмечено, что предложенные изменения учитывают результаты экспериментального проекта по внедрению образовательных грантов, потребности молодежи, особенности образования взрослых, а также вызовы, связанные с войной, восстановлением государства и подготовкой необходимых специалистов.

Концепция законопроекта предусматривает, что в центре системы финансирования должен находиться поступающий. При распределении государственной поддержки предлагается учитывать академические достижения, выбранную специальность и другие обстоятельства, влияющие на возможность получения образования.

В то же время государство будет сохранять приоритетную поддержку направлений подготовки, которые имеют важное значение для безопасности, восстановления и развития страны.

Сколько поправок рассмотрели ко второму чтению

Во время подготовки документа ко второму чтению была обработана сравнительная таблица с поправками и предложениями народных депутатов.

Всего к законопроекту поступило 1123 предложения. По результатам рассмотрения:

1118 предложений отклонено;

5 предложений учтено;

частично учтенных предложений нет;

редакционно учтенных предложений нет.

В комитете отметили, что дополнительные поправки были направлены на устранение несогласованностей, спорных положений и обеспечение юридической определенности отдельных норм.

По результатам обсуждения члены комитета приняли решение отменить предыдущее заключение по законопроекту и рекомендовать Верховной Раде принять документ во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками.

Что изменится для поступающих и студентов

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает реформирование механизма финансирования высшего образования и государственной поддержки студентов.

Документ предлагает объединить систему государственного заказа с механизмом государственных грантов.

Государственный заказ планируют сохранить прежде всего для стратегически важных специальностей, среди которых:

медицинские;

педагогические;

военные;

отдельные инженерные специальности.

Для других направлений подготовки предлагается расширить систему образовательных грантов, которые можно будет использовать для оплаты обучения по контракту в учреждениях высшего образования.

Ожидается, что размер грантов будет зависеть от результатов НМТ и выбранной специальности. Ранее сообщалось, что сумма поддержки может составлять от 15 до 50 тысяч гривен. Для отдельных категорий поступающих также будет предусмотрено софинансирование стоимости обучения.

Как будут формировать государственный заказ

В профильном комитете подчеркивают, что законопроект не предусматривает сокращения государственного финансирования образования.

Изменения направлены на более целевое распределение бюджетных средств в соответствии с реальными потребностями рынка труда и экономики.

Кроме того, уже реализуется экспериментальный проект по применению новой методологии прогнозирования потребностей экономики в специалистах. Такой подход должен помочь определять, каких специалистов и в каком количестве будет нуждаться страна в течение ближайших 5–7 лет.

Льготные кредиты на обучение планируют реформировать

Законопроект также предусматривает обновление системы льготного кредитования студентов.

В частности, предлагается передать функции по выдаче и возврату образовательных кредитов банкам. В настоящее время эти механизмы реализуются через учреждения высшего образования.

Для социально уязвимых категорий граждан действующие льготы планируют сохранить. Они и в дальнейшем смогут получать образование преимущественно за счет государственного или регионального заказа.

Что будет дальше

После поддержки профильным комитетом законопроект №10399 должен быть рассмотрен Верховной Радой во втором чтении.

В случае принятия документа в Украине может заработать новая модель финансирования высшего образования, которая будет объединять государственный заказ, образовательные гранты и обновленную систему льготного кредитования, а распределение государственной поддержки будет в большей степени ориентировано на потребности поступающих и рынка труда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.