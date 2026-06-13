Хто навчатиметься за бюджетом, а хто отримає грант: для студентів готують нові правила оплати навчання

Розмір державної підтримки може залежати від результатів НМТ, обраної спеціальності та потреб ринку праці.

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Система фінансування вищої освіти в Україні може зазнати суттєвих змін. Профільний парламентський комітет підтримав до другого читання законопроєкт, який передбачає оновлення підходів до державної підтримки студентів, поєднання державного замовлення з освітніми грантами та більш тісне узгодження підготовки фахівців із потребами економіки та ринку праці. Ініціатива покликана зробити систему підтримки вступників більш гнучкою та орієнтованою на індивідуальні освітні траєкторії.

Комітет повторно розглянув законопроєкт

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій повторно розглянув проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам» №10399.

Під час засідання було зазначено, що запропоновані зміни враховують результати експериментального проєкту із запровадження освітніх грантів, потреби молоді, особливості освіти дорослих, а також виклики, пов’язані з війною, відновленням держави та підготовкою необхідних фахівців.

Концепція законопроєкту передбачає, що в центрі системи фінансування має перебувати вступник. При розподілі державної підтримки пропонується враховувати академічні досягнення, обрану спеціальність та інші обставини, які впливають на можливість здобуття освіти.

Водночас держава зберігатиме пріоритетну підтримку напрямів підготовки, які є важливими для безпеки, відбудови та розвитку країни.

Скільки поправок розглянули до другого читання

Під час підготовки документа до другого читання було опрацьовано порівняльну таблицю з поправками та пропозиціями народних депутатів.

Загалом до законопроєкту надійшло 1123 пропозиції. За результатами розгляду:

1118 пропозицій відхилено;

5 пропозицій враховано;

частково врахованих пропозицій немає;

редакційно врахованих пропозицій немає.

У комітеті зазначили, що додаткові поправки були спрямовані на усунення неузгодженостей, спірних положень та забезпечення юридичної визначеності окремих норм.

За результатами обговорення члени комітету ухвалили рішення скасувати попередній висновок щодо законопроєкту та рекомендувати Верховній Раді прийняти документ у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками.

Що зміниться для вступників і студентів

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроєкт передбачає реформування механізму фінансування вищої освіти та державної підтримки студентів.

Документ пропонує поєднати систему державного замовлення із механізмом державних грантів.

Державне замовлення планують зберегти насамперед для стратегічно важливих спеціальностей, серед яких:

медичні;

педагогічні;

військові;

окремі інженерні спеціальності.

Для інших напрямів підготовки пропонується розширити систему освітніх грантів, які можна буде використати для оплати навчання за контрактом у закладах вищої освіти.

Очікується, що розмір грантів залежатиме від результатів НМТ та обраної спеціальності. Раніше повідомлялося, що сума підтримки може становити від 15 до 50 тисяч гривень. Для окремих категорій вступників також передбачатиметься співфінансування вартості навчання.

Як формуватимуть державне замовлення

У профільному комітеті наголошують, що законопроєкт не передбачає скорочення державного фінансування освіти.

Зміни спрямовані на більш цільовий розподіл бюджетних коштів відповідно до реальних потреб ринку праці та економіки.

Крім того, вже реалізується експериментальний проєкт із застосування нової методології прогнозування потреб економіки у фахівцях. Такий підхід має допомогти визначати, яких спеціалістів і в якій кількості потребуватиме країна протягом найближчих 5–7 років.

Пільгові кредити на навчання планують реформувати

Законопроєкт також передбачає оновлення системи пільгового кредитування студентів.

Зокрема, пропонується передати функції з видачі та повернення освітніх кредитів банкам. Наразі ці механізми реалізуються через заклади вищої освіти.

Для соціально вразливих категорій громадян чинні пільги планують зберегти. Вони й надалі зможуть здобувати освіту переважно за кошти державного або регіонального замовлення.

Що буде далі

Після підтримки профільним комітетом законопроєкт №10399 має бути розглянутий Верховною Радою у другому читанні.

У разі ухвалення документа в Україні може запрацювати нова модель фінансування вищої освіти, яка поєднуватиме державне замовлення, освітні гранти та оновлену систему пільгового кредитування, а розподіл державної підтримки буде більш орієнтований на потреби вступників та ринку праці.

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