Юлия Свириденко анонсировала дополнительные дотации для прифронтовых общин и поддержку детей погибших военных

Правительство готовит дополнительную помощь прифронтовым общинам.

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В ближайшее время правительство планирует принять решение о выделении дополнительных дотаций громадам, которые больше всего пострадали от последствий российской агрессии. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам совещания с представителями правительства и народными депутатами.

Во время встречи обсудили вопросы социальной поддержки прифронтовых территорий и определили первоочередные шаги для помощи местным громадам.

В настоящее время в 216 громадах десяти прифронтовых областей проживает более 6 миллионов человек. Несмотря на постоянные обстрелы, там продолжают работать школы, больницы, предприятия и коммунальные службы.

«Наш приоритет — обеспечить людям надлежащий уровень поддержки, сохранить устойчивость и экономическую активность прифронтовых громад», — подчеркнула глава правительства.

Отдельное внимание уделили поддержке детей. В частности, размещению детей из числа ВПЛ и поддержке детей погибших Защитников и Защитниц.

Свириденко подчеркнула, что правительство уже реализует комплексный пакет из 60 программ поддержки для прифронтовых территорий.

Он охватывает безопасное образование (подземные школы и детские сады, бесплатное горячее питание для более чем 728 тыс. учащихся), медицину (доплаты медикам, продлённое финансирование медицинских учреждений и адресная помощь врачам), поддержку ВПЛ и уязвимых категорий, а также расширенные возможности для украинских производителей по программам «Сделано в Украине».

По словам Свириденко, отдельное направление — подготовка к зиме: в рамках Планов устойчивости громады обеспечиваются резервным электроснабжением, теплом и водоснабжением.

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