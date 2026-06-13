Юлія Свириденко анонсувала додаткові дотації для прифронтових громад та підтримку дітей загиблих військових

Уряд готує додаткову допомогу прифронтовим громадам.

фото: Юлія Свириденко

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Найближчим часом уряд планує ухвалити рішення про виділення додаткових дотацій громадам, які найбільше постраждали від наслідків російської агресії. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками наради з представниками уряду та народними депутатами.

Під час зустрічі обговорили питання соціальної підтримки прифронтових територій та визначили першочергові кроки для допомоги місцевим громадам.

Наразі у 216 громадах десяти прифронтових областей проживає понад 6 мільйонів людей. Незважаючи на постійні обстріли, там продовжують працювати школи, лікарні, підприємства та комунальні служби.

«Наш пріоритет — забезпечити людям належний рівень підтримки, зберегти стійкість та економічну активність прифронтових громад», — наголосила очільниця Уряду.

Окрему увагу приділили підтримці дітей. Зокрема, розміщенню дітей із числа ВПО та підтримці дітей загиблих Захисників і Захисниць.

Свириденко підкреслила, що Уряд уже реалізує комплексний пакет із 60 програм підтримки для прифронтових територій.

Він охоплює безпечну освіту (підземні школи та садки, безоплатне гаряче харчування для понад 728 тис. учнів), медицину (доплати медикам, продовжене фінансування медзакладів і адресна допомога лікарям), підтримку ВПО та вразливих категорій, а також розширені можливості для українських виробників за програмами «Зроблено в Україні».

За словами Свириденко, окремий напрям — підготовка до зими: у межах Планів стійкості громади забезпечуються резервним живленням, теплом і водопостачанням.

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