В Україні готуються змінити правила державної допомоги бізнесу та відновити контроль за нею

Комітет з питань економічного розвитку підтримав законопроєкт, який має гармонізувати українське законодавство з нормами ЄС та вдосконалити моніторинг державної допомоги.

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Комітет з питань економічного розвитку розглянув законопроєкт №14345, який передбачає внесення змін до Закону «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» з метою відновлення дії окремих його положень, визначення особливостей їх застосування в умовах воєнного стану та вдосконалення механізмів моніторингу державної допомоги. Також депутати опрацювали альтернативний законопроєкт №14345-1.

Ініціатори основного законопроєкту пропонують поновити повноцінну дію законодавства у сфері державної допомоги, відновити механізми контролю за її наданням та наблизити українське законодавство до вимог і стандартів Європейського Союзу.

Потреба в ухваленні таких змін зумовлена виконанням заходів Національної програми адаптації законодавства України до права ЄС, міжнародних зобов’язань держави в межах реалізації інструменту Ukraine Facility, а також умов Програми розширеного фінансування.

За результатами проведених Комітетом додаткових нарад та консультацій з представниками органів виконавчої влади і експертного середовища було напрацьовано низку пропозицій до законопроєкту реєстр. № 14345, зокрема:

уточнено підходи до визначення державної допомоги відповідно до європейських норм;

уточнено підходи до визначення державної допомоги відповідно до європейських норм; удосконалено положення щодо послуг, які становлять загальний економічний інтерес;

удосконалено положення щодо послуг, які становлять загальний економічний інтерес; приведено окремі норми документа у відповідність до положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Також законопроєкт доповнено положеннями, які розширюють можливості застосування інструментів державної допомоги з урахуванням європейських підходів та міжнародних зобов’язань України.

За підсумками обговорення Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт за реєстр.№ 14345 з урахуванням пропозицій Комітету, а альтернативний законопроєкт за реєстр. № 14345-1 — відхилити.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, депутати заховали в законопроєкт про допомогу суб’єктам господарювання комплексні зміни до Закону про БЕБ.

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