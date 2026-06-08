Вагітність та військова служба: у ТЦК нагадали права та гарантії жінок

Військовослужбовиця може самостійно обрати: продовжити службу або звільнитися зі Збройних Сил.

Фото: kanaldim.tv

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Жінки в Збройних Силах України мають такі ж соціальні гарантії, як і цивільні громадянки, а також додаткові права, передбачені законодавством для військовослужбовиць. Про це нагадав Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

«Вагітність не є перешкодою для реалізації права на соціальний захист. Військовослужбовиця може самостійно обрати: продовжити службу або звільнитися зі Збройних Сил», - підкреслили у ТЦК.

Після підтвердження вагітності медичними документами жінка має право на переведення на посаду з меншим фізичним навантаженням відповідно до рекомендацій лікарів.

Законодавство гарантує оплачувану відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами зі збереженням грошового забезпечення та зарахуванням цього періоду до вислуги років.

Під час вагітності військовослужбовиці не залучаються до навчальних і спеціальних зборів, а службові відрядження можливі лише за їхньою згодою.

У ТЦК підкреслили, що для отримання передбачених гарантій необхідно своєчасно повідомити командування та надати відповідні медичні документи.

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