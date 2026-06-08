Конкурс в апелляционные суды: трое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

ВККС: двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие во Львовском апелляционном суде, еще один — в Харьковском.

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На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины 8 июня в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности двух кандидатов осуществлять правосудие во Львовском апелляционном суде и двух кандидатов — в Харьковском.

Сатарова Елена Викторовна и Черный Игорь Ярославович подтвердили способность осуществлять правосудие во Львовском апелляционном суде.

В Харьковском апелляционном суде способность осуществлять правосудие подтвердил Глоба Максим Николаевич. Не подтвердила способность осуществлять правосудие в Харьковском апелляционном суде Леонова Татьяна Александровна.

В ВККС напомнили, что 55 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 28 вакантных должностей судей во Львовском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 48 кандидатами: 35 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном суде общей юрисдикции, 9 — не подтвердили, с 4 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Один кандидат прекратил участие в конкурсе.

В Харьковский апелляционный суд 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей.

Всего проведены собеседования с 34 кандидатами: 24 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие, 4 кандидата — не подтвердили, с 6 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. В отношении одного кандидата проведение квалификационного оценивания приостановлено.

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