Конкурс до апеляційних судів: троє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

ВККС: двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя у Львівському апеляційному суді, ще один – у Харківському.

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В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 8 червня у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності двох кандидатів здійснювати правосуддя у Львівському апеляційному суді та двох кандидатів – у Харківському.

Сатарова Олена Вікторівна та Чорний Ігор Ярославович підтвердили здатність здійснювати правосуддя у Львівському апеляційному суді.

У Харківському апеляційному суді здатність здійснювати правосуддя підтвердив Глоба Максим Миколайович. Не підтвердила здатності здійснювати правосуддя у Харківському апеляційному суді Леонова Тетяна Олександрівна.

У ВККС нагадали, що 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 48 кандидатами: 35 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 9 – не підтвердили, з 4 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

У Харківський апеляційний суд 62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів.

Загалом проведено співбесіди з 34 кандидатами: 24 кандидати підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 4 кандидати – не підтвердили, з 6 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Щодо 1 кандидата зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання

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