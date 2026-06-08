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Дворічний хлопчик помер після госпіталізації: на лаві підсудних — працівниця служби у справах дітей

17:35, 8 червня 2026
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У сім’ї фіксували антисанітарію, домашнє насильство та зловживання алкоголем, однак заходів для захисту дітей не вживали.
Дворічний хлопчик помер після госпіталізації: на лаві підсудних — працівниця служби у справах дітей
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До суду скерували обвинувальний акт щодо спеціалістки Служби у справах дітей однієї з міських рад Львівської області. Слідство вважає, що через неналежне виконання посадових обов’язків жінки загинув дворічний хлопчик із Мостиської громади.

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Як повідомили в Офісі Генпрокурора, на початку лютого дитину у тяжкому стані доставили до лікарні. Приблизно за годину хлопчик помер. За даними слідства, причиною смерті стала вірусна інфекція на тлі критичного виснаження організму, зневоднення та гострої алкогольної інтоксикації. Рівень алкоголю в крові дитини значно перевищував показники, допустимі навіть для дорослих.

Встановлено, що сім’я, в якій виховувалися п’ятеро малолітніх дітей, із вересня 2023 року перебувала на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. У родині фіксували неналежні умови проживання, антисанітарію, відсутність опалення, випадки домашнього насильства та зловживання алкоголем з боку батьків.

За посадовими обов’язками контроль за умовами проживання дітей покладався на працівницю служби у справах дітей. Однак, за версією слідства, належного нагляду вона не забезпечила. Упродовж 2024 року було складено лише чотири акти обстеження без зазначення дат, а з третього кварталу перевірки фактично не проводилися. В особових справах дітей також були відсутні дані про стан їхнього здоров’я та проходження медичних оглядів.

Попри наявні ризики для дітей, жодних заходів для їхнього захисту, зокрема щодо вилучення з небезпечного середовища, не вживалося.

Дії обвинуваченої кваліфіковано як службову недбалість, що спричинила загибель людини.

Окремо в суді вже розглядається кримінальне провадження щодо батьків загиблого хлопчика за обвинуваченням у злісному невиконанні обов’язків з догляду за дитиною (стаття 166 Кримінального кодексу України).

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