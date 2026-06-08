Які авто з пробігом найчастіше завозять в Україну — ТОП-10 моделей
У травні 2026 року українці придбали майже 18 тисяч вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Попри загальне скорочення обсягів імпорту «секонд-хенду», структура ринку зазнала помітних змін: бензинові автомобілі суттєво зміцнили свої позиції, тоді як частка електромобілів майже вдвічі зменшилася порівняно з минулим роком.
Незмінним фаворитом серед українських водіїв залишається Volkswagen Golf, який уже традиційно очолив рейтинг найпопулярніших імпортованих авто.
Які автомобілі обирали українці
Найбільшу частку серед ввезених вживаних легковиків у травні становили автомобілі з бензиновими двигунами — 58%. Для порівняння, у травні 2025 року їхня частка складала 48%.
Також до структури ринку увійшли:
- дизельні автомобілі — 19% (21% у травні 2025 року);
- електромобілі — 11% (22% у травні 2025 року);
- гібридні автомобілі — 9% (6% у травні 2025 року);
- автомобілі з газобалонним обладнанням — 3% (3% у травні 2025 року).
Таким чином, найбільше зростання продемонстрували бензинові та гібридні автомобілі, тоді як частка електрокарів за рік скоротилася удвічі.
Середній вік вживаних легкових автомобілів, які у травні отримали українську реєстрацію, становив 9,4 року.
ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто з-за кордону
Лідером серед ввезених в Україну вживаних автомобілів залишається Volkswagen Golf.
До десятки найпопулярніших моделей травня увійшли:
- Volkswagen Golf — 825 одиниць;
- Volkswagen Tiguan — 737;
- Nissan Rogue — 645;
- Audi Q5 — 587;
- Škoda Octavia — 555;
- Renault Megane — 547;
- Ford Escape — 410;
- Volkswagen Passat — 392;
- Nissan Qashqai — 347;
- Mazda CX-5 — 331.
За даними Укравтопрому, саме ці моделі користувалися найбільшим попитом серед українців на ринку імпортованих вживаних автомобілів у травні.
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