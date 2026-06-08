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Які авто з пробігом найчастіше завозять в Україну — ТОП-10 моделей

23:59, 8 червня 2026
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До десятки лідерів увійшли Volkswagen, Nissan, Audi, Skoda, Renault, Ford та Mazda.
Які авто з пробігом найчастіше завозять в Україну — ТОП-10 моделей
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У травні 2026 року українці придбали майже 18 тисяч вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Попри загальне скорочення обсягів імпорту «секонд-хенду», структура ринку зазнала помітних змін: бензинові автомобілі суттєво зміцнили свої позиції, тоді як частка електромобілів майже вдвічі зменшилася порівняно з минулим роком.

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Незмінним фаворитом серед українських водіїв залишається Volkswagen Golf, який уже традиційно очолив рейтинг найпопулярніших імпортованих авто.

Які автомобілі обирали українці

Найбільшу частку серед ввезених вживаних легковиків у травні становили автомобілі з бензиновими двигунами — 58%. Для порівняння, у травні 2025 року їхня частка складала 48%.

Також до структури ринку увійшли:

  • дизельні автомобілі — 19% (21% у травні 2025 року);
  • електромобілі — 11% (22% у травні 2025 року);
  • гібридні автомобілі — 9% (6% у травні 2025 року);
  • автомобілі з газобалонним обладнанням — 3% (3% у травні 2025 року).

Таким чином, найбільше зростання продемонстрували бензинові та гібридні автомобілі, тоді як частка електрокарів за рік скоротилася удвічі.

Середній вік вживаних легкових автомобілів, які у травні отримали українську реєстрацію, становив 9,4 року.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто з-за кордону

Лідером серед ввезених в Україну вживаних автомобілів залишається Volkswagen Golf.

До десятки найпопулярніших моделей травня увійшли:

  1. Volkswagen Golf — 825 одиниць;
  2. Volkswagen Tiguan — 737;
  3. Nissan Rogue — 645;
  4. Audi Q5 — 587;
  5. Škoda Octavia — 555;
  6. Renault Megane — 547;
  7. Ford Escape — 410;
  8. Volkswagen Passat — 392;
  9. Nissan Qashqai — 347;
  10. Mazda CX-5 — 331.

За даними Укравтопрому, саме ці моделі користувалися найбільшим попитом серед українців на ринку імпортованих вживаних автомобілів у травні.

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