Какие автомобили с пробегом чаще всего ввозят в Украину — ТОП-10 моделей
В мае 2026 года украинцы приобрели почти 18 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Несмотря на общее сокращение объемов импорта «секонд-хенда», структура рынка претерпела заметные изменения: бензиновые автомобили существенно укрепили свои позиции, тогда как доля электромобилей почти вдвое уменьшилась по сравнению с прошлым годом.
Неизменным фаворитом среди украинских водителей остается Volkswagen Golf, который уже традиционно возглавил рейтинг самых популярных импортированных автомобилей.
Какие автомобили выбирали украинцы
Наибольшую долю среди ввезенных подержанных легковушек в мае составили автомобили с бензиновыми двигателями — 58%. Для сравнения, в мае 2025 года их доля составляла 48%.
Также в структуру рынка вошли:
- дизельные автомобили — 19% (21% в мае 2025 года);
- электромобили — 11% (22% в мае 2025 года);
- гибридные автомобили — 9% (6% в мае 2025 года);
- автомобили с газобаллонным оборудованием — 3% (3% в мае 2025 года).
Таким образом, наибольший рост продемонстрировали бензиновые и гибридные автомобили, тогда как доля электрокаров за год сократилась вдвое.
Средний возраст подержанных легковых автомобилей, которые в мае получили украинскую регистрацию, составил 9,4 года.
ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей из-за границы
Лидером среди ввезенных в Украину подержанных автомобилей остается Volkswagen Golf.
В десятку самых популярных моделей мая вошли:
- Volkswagen Golf — 825 единиц;
- Volkswagen Tiguan — 737;
- Nissan Rogue — 645;
- Audi Q5 — 587;
- Škoda Octavia — 555;
- Renault Megane — 547;
- Ford Escape — 410;
- Volkswagen Passat — 392;
- Nissan Qashqai — 347;
- Mazda CX-5 — 331.
По данным Укравтопрома, именно эти модели пользовались наибольшим спросом среди украинцев на рынке импортированных подержанных автомобилей в мае.
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