Какие автомобили с пробегом чаще всего ввозят в Украину — ТОП-10 моделей

В десятку лидеров вошли Volkswagen, Nissan, Audi, Skoda, Renault, Ford и Mazda.

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В мае 2026 года украинцы приобрели почти 18 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Несмотря на общее сокращение объемов импорта «секонд-хенда», структура рынка претерпела заметные изменения: бензиновые автомобили существенно укрепили свои позиции, тогда как доля электромобилей почти вдвое уменьшилась по сравнению с прошлым годом.

Неизменным фаворитом среди украинских водителей остается Volkswagen Golf, который уже традиционно возглавил рейтинг самых популярных импортированных автомобилей.

Какие автомобили выбирали украинцы

Наибольшую долю среди ввезенных подержанных легковушек в мае составили автомобили с бензиновыми двигателями — 58%. Для сравнения, в мае 2025 года их доля составляла 48%.

Также в структуру рынка вошли:

дизельные автомобили — 19% (21% в мае 2025 года);

электромобили — 11% (22% в мае 2025 года);

гибридные автомобили — 9% (6% в мае 2025 года);

автомобили с газобаллонным оборудованием — 3% (3% в мае 2025 года).

Таким образом, наибольший рост продемонстрировали бензиновые и гибридные автомобили, тогда как доля электрокаров за год сократилась вдвое.

Средний возраст подержанных легковых автомобилей, которые в мае получили украинскую регистрацию, составил 9,4 года.

ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей из-за границы

Лидером среди ввезенных в Украину подержанных автомобилей остается Volkswagen Golf.

В десятку самых популярных моделей мая вошли:

Volkswagen Golf — 825 единиц; Volkswagen Tiguan — 737; Nissan Rogue — 645; Audi Q5 — 587; Škoda Octavia — 555; Renault Megane — 547; Ford Escape — 410; Volkswagen Passat — 392; Nissan Qashqai — 347; Mazda CX-5 — 331.

По данным Укравтопрома, именно эти модели пользовались наибольшим спросом среди украинцев на рынке импортированных подержанных автомобилей в мае.

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