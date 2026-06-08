  1. Общество
  2. / В Украине

Какие автомобили с пробегом чаще всего ввозят в Украину — ТОП-10 моделей

23:59, 8 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В десятку лидеров вошли Volkswagen, Nissan, Audi, Skoda, Renault, Ford и Mazda.
Какие автомобили с пробегом чаще всего ввозят в Украину — ТОП-10 моделей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В мае 2026 года украинцы приобрели почти 18 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Несмотря на общее сокращение объемов импорта «секонд-хенда», структура рынка претерпела заметные изменения: бензиновые автомобили существенно укрепили свои позиции, тогда как доля электромобилей почти вдвое уменьшилась по сравнению с прошлым годом.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Неизменным фаворитом среди украинских водителей остается Volkswagen Golf, который уже традиционно возглавил рейтинг самых популярных импортированных автомобилей.

Какие автомобили выбирали украинцы

Наибольшую долю среди ввезенных подержанных легковушек в мае составили автомобили с бензиновыми двигателями — 58%. Для сравнения, в мае 2025 года их доля составляла 48%.

Также в структуру рынка вошли:

  • дизельные автомобили — 19% (21% в мае 2025 года);
  • электромобили — 11% (22% в мае 2025 года);
  • гибридные автомобили — 9% (6% в мае 2025 года);
  • автомобили с газобаллонным оборудованием — 3% (3% в мае 2025 года).

Таким образом, наибольший рост продемонстрировали бензиновые и гибридные автомобили, тогда как доля электрокаров за год сократилась вдвое.

Средний возраст подержанных легковых автомобилей, которые в мае получили украинскую регистрацию, составил 9,4 года.

ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей из-за границы

Лидером среди ввезенных в Украину подержанных автомобилей остается Volkswagen Golf.

В десятку самых популярных моделей мая вошли:

  1. Volkswagen Golf — 825 единиц;
  2. Volkswagen Tiguan — 737;
  3. Nissan Rogue — 645;
  4. Audi Q5 — 587;
  5. Škoda Octavia — 555;
  6. Renault Megane — 547;
  7. Ford Escape — 410;
  8. Volkswagen Passat — 392;
  9. Nissan Qashqai — 347;
  10. Mazda CX-5 — 331.

По данным Укравтопрома, именно эти модели пользовались наибольшим спросом среди украинцев на рынке импортированных подержанных автомобилей в мае.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

авто автомобиль

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд формирует практику во время войны: новые подходы к доказательствам, коллаборации и военным преступлениям

ВС в новой практике за апрель подтвердил приговоры за госизмену и военные преступления и ужесточил требования к проверке добровольности в делах о коллаборационной деятельности.

На Житомирщине суд отказал в демонтаже камеры видеонаблюдения, которую сосед установил на своем доме, а фонарь направил в сторону спальни истца

Камера видеонаблюдения соседа не нарушает право на частную жизнь, если факт такого вмешательства не доказан.

Мужчина ранил сожительницу ножом из-за ревности, а затем женился на ней: суд назначил 5 лет лишения свободы

Поддержка потерпевшей обвиняемого и последующий брак между ними не стали основанием для изменения квалификации преступления по делу о домашнем насилии.

Электронная повестка через Резерв+: обязан ли военнообязанный явиться в ТЦК

Электронные повестки стали одной из самых обсуждаемых тем мобилизации, однако многие распространённые утверждения о них не соответствуют действующему законодательству.

Выплаты военным в 2026 году: чем отличаются боевые от денежного обеспечения

Как отличить основное денежное обеспечение от дополнительных вознаграждений и на какие выплаты может рассчитывать военный в случае увольнения по состоянию здоровья.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]