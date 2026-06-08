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Двухлетний мальчик скончался после госпитализации: на скамье подсудимых — сотрудница службы по делам детей

17:35, 8 июня 2026
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В семье фиксировались антисанитария, насилие в семье и злоупотребление алкоголем, однако меры по защите детей не принимались.
Двухлетний мальчик скончался после госпитализации: на скамье подсудимых — сотрудница службы по делам детей
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В суд направлен обвинительный акт в отношении специалистки Службы по делам детей одного из городских советов Львовской области. Следствие считает, что из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей женщиной погиб двухлетний мальчик из Мостиской общины.

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Как сообщили в Офисе Генпрокурора, в начале февраля ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Примерно через час мальчик скончался. По данным следствия, причиной смерти стала вирусная инфекция на фоне критического истощения организма, обезвоживания и острой алкогольной интоксикации. Уровень алкоголя в крови ребенка значительно превышал показатели, допустимые даже для взрослых.

Установлено, что семья, в которой воспитывались пятеро малолетних детей, с сентября 2023 года состояла на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. В семье фиксировались ненадлежащие условия проживания, антисанитария, отсутствие отопления, случаи домашнего насилия и злоупотребления алкоголем со стороны родителей.

В соответствии с должностными обязанностями контроль за условиями проживания детей возлагался на сотрудницу службы по делам детей. Однако, по версии следствия, она не обеспечила надлежащий надзор. В течение 2024 года было составлено лишь четыре акта обследования без указания дат, а начиная с третьего квартала проверки фактически не проводились. В личных делах детей также отсутствовали данные о состоянии их здоровья и прохождении медицинских осмотров.

Несмотря на существующие риски для детей, никаких мер по их защите, в частности по изъятию из опасной среды, не принималось.

Действия обвиняемой квалифицированы как служебная халатность, повлекшая гибель человека.

Отдельно в суде уже рассматривается уголовное производство в отношении родителей погибшего мальчика по обвинению в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком (статья 166 Уголовного кодекса Украины).

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