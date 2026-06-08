Штрафы за непрохождение ВЛК могут стать незаконными после 6 июня

Годичный срок привлечения к ответственности за неявку на ВЛК закончился 6 июня 2026 года.

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С вступлением в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту» № 3621-IX в Украине фактически завершился переход к новой модели военно-врачебной экспертизы.

Одним из ключевых нововведений стала ликвидация статуса «ограниченно годен к военной службе», который долгое время применялся военно-врачебными комиссиями. Закон обязал тысячи граждан, ранее получивших такой статус, пройти повторный медицинский осмотр для определения их годности к военной службе по новым критериям.

В то же время изменения вызвали ряд практических вопросов, в частности относительно сроков прохождения ВЛК, административной ответственности за невыполнение соответствующих требований и порядка документального подтверждения состояния здоровья.

Так, граждане в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее имели статус «ограниченно годен», должны были пройти повторный медицинский осмотр. Такие граждане были обязаны самостоятельно обратиться в ТЦК или через электронный кабинет для получения направления на ВЛК до 5 июня 2025 года.

Юридическая логика заключается в том, что для этой конкретной категории лиц обязанность пройти ВЛК возникала автоматически на основании закона, а не только после получения повестки. Эта норма не распространялась на лиц, которые уже имели официально установленный статус лица с инвалидностью.

По состоянию на сегодня, обязанность проходить военно-врачебную комиссию возникает только после получения законного направления от ТЦК и СП. Более того, даже для специфической категории «ограниченно годных», которые имели дедлайн до лета 2025 года, риск получения штрафа стремительно завершился из-за норм Кодекса об административных правонарушениях.

Когда прохождение ВЛК является обязательным

Общее правило заключается в том, что медицинский осмотр проводится на основании направления, выданного территориальным центром комплектования и социальной поддержки при наличии определенных законом оснований. Сам по себе факт пребывания на воинском учете не означает автоматической обязанности регулярно обращаться для прохождения ВЛК без соответствующего решения уполномоченного органа.

Особые правила для лиц со статусом «ограниченно годен»

В то же время Закон № 3621-IX предусмотрел отдельный порядок для граждан, которые до отмены соответствующей категории имели статус «ограниченно годен к военной службе». Именно для этой категории лиц закон установил исключение из общего правила, возложив на них обязанность самостоятельно инициировать процедуру прохождения ВЛК в определенный срок после вступления в силу реформы военно-врачебной экспертизы.

Сроки привлечения к ответственности за непрохождение повторной ВЛК

Закон установил конкретный срок для выполнения такой обязанности. Соответственно, невыполнение требования может рассматриваться как правонарушение, совершенное после истечения установленного дедлайна, то есть с 6 июня 2025 года.

В таком случае применяются положения статьи 38 КУоАП, которые предусматривают, что в условиях особого периода административное взыскание за нарушение правил воинского учета может быть наложено не позднее одного года со дня совершения правонарушения.

Если правонарушение считать оконченным 6 июня 2025 года, то предельной датой для наложения административного взыскания является 6 июня 2026 года. После этой даты ТЦК и СП юридически теряет возможность взыскать штраф за то, что человек не инициировал ВЛК в установленный срок.

В то же время окончательное решение этого вопроса будет зависеть от подхода органов, рассматривающих дела об административных правонарушениях, а также от судебной практики относительно определения характера такого нарушения и порядка исчисления сроков привлечения к ответственности.

Именно поэтому вопрос сроков наложения штрафов за непрохождение повторной ВЛК может стать одним из ключевых направлений будущей судебной практики в спорах между военнообязанными и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

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