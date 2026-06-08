  1. В Украине

Мужчина без водительского удостоверения выехал на помощь товарищу после ДТП — освободили ли его от штрафа в размере 40800 гривен

12:04, 8 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд оштрафовал водителя Nissan Navara на 40 800 гривен и лишил его права управления транспортным средством на пять лет.
Мужчина без водительского удостоверения выехал на помощь товарищу после ДТП — освободили ли его от штрафа в размере 40800 гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Луцкий горрайонный суд Волынской области рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью пятой статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в отношении водителя, который управлял транспортным средством Nissan Navara с номерным знаком, не имея права на управление таким транспортным средством.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

Согласно протоколу об административном правонарушении серии ЕПР1 № 591103 от 14 февраля 2026 года, 14 февраля 2026 года в 11:26 часов в селе Дачное водитель управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения соответствующей категории. Правонарушение совершено повторно в течение года.

В судебном заседании защитник водителя утверждал, что его подзащитный вину не признает и действовал в состоянии крайней необходимости, поскольку его товарищ попал в ДТП из-за гололеда и нуждался в срочной помощи в условиях сильного мороза. Кроме того, защитник указывал, что водителя одновременно привлекают к ответственности по части четвертой и части пятой статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях за одни и те же действия, что является недопустимым.

Что решил суд

Суд признал водителя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью пятой статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и применил к нему административное взыскание в виде штрафа в размере 40 800 гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок пять лет.

Суд отклонил доводы защитника относительно состояния крайней необходимости, отметив, что действия водителя не соответствуют признакам, определенным статьей 18 Кодекса Украины об административных правонарушениях (устранение опасности, которая не могла быть устранена другими средствами, и меньшая значимость причиненного вреда по сравнению с предотвращенным). Суд также отклонил аргумент о двойном привлечении к ответственности за одно правонарушение, поскольку часть пятая статьи 126 устанавливает ответственность именно за повторное в течение года совершение нарушений, предусмотренных частями второй — четвертой этой статьи.

Суд руководствовался статьями 245, 251, 252, 280, 283, 284 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также требованиями пункта 2.1 Правил дорожного движения. В то же время суд освободил лицо от уплаты судебного сбора как участника боевых действий в соответствии с Законом Украины «О судебном сборе».

Постановление вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования. Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней в Волынский апелляционный суд через Луцкий горрайонный суд Волынской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ДТП водительские права

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Первые назначения судей в местные суды могут состояться уже в начале 2027 года: глава ВККС

В ВККС сообщили о ходе конкурсов в суды и кадровом дефиците в системе, первые назначения возможны уже в 2027 году.

Штрафы за непрохождение ВЛК могут стать незаконными после 6 июня

Годичный срок привлечения к ответственности за неявку на ВЛК закончился 6 июня 2026 года.

Достаточно ли быть разведённой для статуса одинокой матери: дело дошло до Большой Палаты

Большая Палата не усмотрела различного применения судебной практики и вернула дело в кассацию.

Во Львове мужчина отказался покупать дом из-за форс-мажора, но вселился туда и залил пеной канализацию: Верховный Суд разбирался в деле

Монтажная пена, сломанные стены и проигранный иск: дело, которое стоило собственнику дома 1 млн гривен.

ВСК заявила об отсутствии защиты гражданских журналистов, которых похищает и пытает РФ

Парламентская комиссия пришла к выводу, что гражданские журналисты в российском плену находятся в особо уязвимом положении из-за ограниченных возможностей международной защиты.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]