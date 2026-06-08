Мужчина без водительского удостоверения выехал на помощь товарищу после ДТП — освободили ли его от штрафа в размере 40800 гривен

Суд оштрафовал водителя Nissan Navara на 40 800 гривен и лишил его права управления транспортным средством на пять лет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Луцкий горрайонный суд Волынской области рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью пятой статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в отношении водителя, который управлял транспортным средством Nissan Navara с номерным знаком, не имея права на управление таким транспортным средством.

Обстоятельства дела

Согласно протоколу об административном правонарушении серии ЕПР1 № 591103 от 14 февраля 2026 года, 14 февраля 2026 года в 11:26 часов в селе Дачное водитель управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения соответствующей категории. Правонарушение совершено повторно в течение года.

В судебном заседании защитник водителя утверждал, что его подзащитный вину не признает и действовал в состоянии крайней необходимости, поскольку его товарищ попал в ДТП из-за гололеда и нуждался в срочной помощи в условиях сильного мороза. Кроме того, защитник указывал, что водителя одновременно привлекают к ответственности по части четвертой и части пятой статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях за одни и те же действия, что является недопустимым.

Что решил суд

Суд признал водителя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью пятой статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и применил к нему административное взыскание в виде штрафа в размере 40 800 гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок пять лет.

Суд отклонил доводы защитника относительно состояния крайней необходимости, отметив, что действия водителя не соответствуют признакам, определенным статьей 18 Кодекса Украины об административных правонарушениях (устранение опасности, которая не могла быть устранена другими средствами, и меньшая значимость причиненного вреда по сравнению с предотвращенным). Суд также отклонил аргумент о двойном привлечении к ответственности за одно правонарушение, поскольку часть пятая статьи 126 устанавливает ответственность именно за повторное в течение года совершение нарушений, предусмотренных частями второй — четвертой этой статьи.

Суд руководствовался статьями 245, 251, 252, 280, 283, 284 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также требованиями пункта 2.1 Правил дорожного движения. В то же время суд освободил лицо от уплаты судебного сбора как участника боевых действий в соответствии с Законом Украины «О судебном сборе».

Постановление вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования. Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней в Волынский апелляционный суд через Луцкий горрайонный суд Волынской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.