Чоловік без посвідчення водія виїхав допомогти побратиму після ДТП – чи звільнили обставини від 40800 гривень штрафу

Суд оштрафував водія Nissan Navara на 40 800 гривень і позбавив права керування на п’ять років.

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Луцький міськрайонний суд Волинської області розглянув справу про адміністративне правопорушення, передбачене частиною п’ятою статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, щодо водія, який керував транспортним засобом Nissan Navara з номерним знаком, не маючи права керування таким транспортним засобом.

Обставини справи

Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення серії ЕПР1 № 591103 від 14 лютого 2026 року, 14 лютого 2026 року о 11:26 годині в селі Дачне водій керував транспортним засобом, не маючи посвідчення водія відповідної категорії. Правопорушення вчинено повторно протягом року.

У судовому засіданні захисник водія стверджував, що його підзахисний вину не визнає та діяв у стані крайньої необхідності, оскільки його побратим потрапив у ДТП через ожеледицю і потребував термінової допомоги в умовах сильного морозу. Крім того, захисник вказував, що водія одночасно притягують до відповідальності за частиною четвертою та частиною п’ятою статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення за одні й ті самі дії, що є неприпустимим.

Що вирішив суд

Суд визнав водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною п’ятою статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та застосував до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 40 800 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк п’ять років.

Суд відхилив доводи захисника щодо стану крайньої необхідності, зазначивши, що дії водія не відповідають ознакам, визначеним статтею 18 Кодексу України про адміністративні правопорушення (усунення небезпеки, яка не могла бути усунена іншими засобами, та менша значущість заподіяної шкоди порівняно з відверненою). Суд також відхилив аргумент про подвійне притягнення за одне правопорушення, оскільки частина п’ята статті 126 встановлює відповідальність саме за повторне протягом року вчинення порушень, передбачених частинами другою — четвертою цієї статті.

Суд керувався статтями 245, 251, 252, 280, 283, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також вимогами пункту 2.1 Правил дорожнього руху. Водночас суд звільнив особу від сплати судового збору як учасника бойових дій відповідно до Закону України «Про судовий збір».

Постанова набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження. Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

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