Рада суддів затвердила нові критерії для збільшення кількості помічників суддів

Враховуватимуть пʼять критеріїв, які напрацювала робоча група: навантаження, нагальність, критичність, обґрунтованість і пріоритетність.

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Рада суддів України затвердила критерії оцінки рішень зборів суддів щодо збільшення максимальної кількості помічників суддів, а саме: навантаження, нагальність, рівень критичності, пріоритетність та обґрунтованість.

Окрім того, члени РСУ рекомендували зборам суддів місцевих та апеляційних судів враховувати затверджені цим рішенням критерії під час підготовки та прийняття рішень про звернення до Ради суддів України щодо погодження збільшення максимальної кількості помічників суддів.

Відповідне рішення закріплене у Рішенні №20 від 5 червня 2026 року.

Так, наразі до РСУ вже надійшли звернення від 32 судів, які просять додатково запровадити 254 штатні одиниці помічників суддів, а нові заявки продовжують надходити.

Як зазначила Рада суддів України, раніше змінами до Положення про помічника судді було передбачено можливість у виняткових випадках збільшувати кількість помічників суддів.

Для погодження такого збільшення збори суддів відповідного суду повинні звернутися до Ради суддів України з обґрунтованим рішенням. Після консультацій із Державною судовою адміністрацією України РСУ ухвалює рішення щодо доцільності такого збільшення.

У зв’язку зі значною кількістю звернень та необхідністю аналізу навантаження на суди розпорядженням голови Ради суддів України Віталія Саліхова від 1 червня була створена спеціальна робоча група. Її завдання – опрацювання поданих заявок, стандартизація процедури звернення та підготовка відповідних проєктів рішень.

У РСУ наголосили, що зміни не мають на меті автоматично забезпечити кожного суддю двома помічниками. Їх головне завдання — допомогти судам, які стикаються з надмірним навантаженням і потребують додаткових кадрових ресурсів.

Відтак, від робочої групи надійшла пропозиція щодо визначення критеріїв погодження рішень зборів суддів відповідних судів про збільшення максимальної кількості помічників суддів та визначення пріоритетності прийняття відповідних рішень, а саме:

Навантаження - співвідношення кількості справ і матеріалів, що надійшли до суду, до кількості розглянутих справ і матеріалів, а також динаміка формування залишку нерозглянутих справ. При цьому збільшення навантаження пропонується розглядати як ситуацію, за якої, незважаючи на збільшення кількості розглянутих справ на одного суддю та суд у цілому, продовжує зростати залишок нерозглянутих справ і матеріалів.

Нагальність - темпи зростання залишку нерозглянутих справ та їх загальна кількість, нормативний час, необхідний для розгляду справ, що надійшли за звітний період, зменшення фактичної чисельності суддів, категорії справ та інші показники, що впливають на рівень судового навантаження. Наявність нагальності обумовлюється суттєвим збільшенням кількості справ і матеріалів, що надійшли до суду, порівняно з попереднім звітним періодом. Застосування цього критерію дає можливість оцінити необхідність збільшення штатної чисельності помічників суддів у судах, де, незважаючи на середній рівень навантаження, спостерігається різке зростання надходження справ, що може призвести до виникнення критичної ситуації в організації роботи суду.

Рівень критичності - ступінь вичерпання наявних організаційних можливостей для забезпечення належного здійснення правосуддя. Збільшення кількості штатних посад помічників суддів понад встановлену максимальну чисельність пропонується розглядати як винятковий захід, який може застосовуватися лише після повного укомплектування наявних штатних посад патронатної служби. Такий захід має бути крайнім способом врегулювання ситуації, пов'язаної зі значним судовим навантаженням.

Пріоритетність - чисельність населення відповідного населеного пункту, статус міста-мільйонника, особливості територіальної та предметної підсудності, категорії справ, що перебувають на розгляді суду, наближеність до територій ведення бойових дій, а також інші обставини, які можуть впливати на забезпечення належного доступу до правосуддя та безперервність здійснення судочинства.

Обґрунтованість - повнота, достовірність та об'єктивність відображення фактичної ситуації у відповідному суді. Наявність обґрунтованості передбачає наведення конкретних даних щодо причин необхідності збільшення кількості помічників суддів, а також визначення очікуваних результатів і прогнозованого впливу такого рішення на ефективність роботи суду та своєчасність здійснення правосуддя.

Рада суддів підкреслила, що жоден із критеріїв не буде визначальним сам по собі. Зазначені критерії підлягають застосуванню в сукупності та з урахуванням конкретних обставин діяльності відповідного суду. Наявність або відсутність окремого критерію сама по собі не є безумовною підставою для погодження або відмови в погодженні рішення зборів суддів.

При цьому рішення зборів суддів відповідного суду може бути погоджене виключно після оцінки з перспективи кожного наведеного критерія.

Також місцевим та апеляційним судам рекомендовано враховувати затверджені критерії під час підготовки рішень про звернення до Ради суддів України щодо погодження збільшення максимальної кількості помічників суддів.

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