Совет судей утвердил новые критерии для увеличения количества помощников судей

Будут учитываться пять критериев, которые разработала рабочая группа: нагрузка, срочность, критичность, обоснованность и приоритетность.

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Совет судей Украины утвердил критерии оценки решений собраний судей относительно увеличения максимального количества помощников судей, а именно: нагрузка, срочность, уровень критичности, приоритетность и обоснованность.

Кроме того, члены РСУ рекомендовали собраниям судей местных и апелляционных судов учитывать утвержденные данным решением критерии при подготовке и принятии решений об обращении в Совет судей Украины относительно согласования увеличения максимального количества помощников судей.

Соответствующее решение закреплено в Решении №20 от 5 июня 2026 года.

Так, в настоящее время в РСУ уже поступили обращения от 32 судов, которые просят дополнительно ввести 254 штатные единицы помощников судей, а новые заявки продолжают поступать.

Как отметил Совет судей Украины, ранее изменениями в Положение о помощнике судьи была предусмотрена возможность в исключительных случаях увеличивать количество помощников судей.

Для согласования такого увеличения собрания судей соответствующего суда должны обратиться в Совет судей Украины с обоснованным решением. После консультаций с Государственной судебной администрацией Украины РСУ принимает решение о целесообразности такого увеличения.

В связи со значительным количеством обращений и необходимостью анализа нагрузки на суды распоряжением председателя Совета судей Украины Виталия Салихова от 1 июня была создана специальная рабочая группа. Ее задача — обработка поданных заявок, стандартизация процедуры обращения и подготовка соответствующих проектов решений.

В РСУ подчеркнули, что изменения не имеют целью автоматически обеспечить каждого судью двумя помощниками. Их главная задача — помочь судам, которые сталкиваются с чрезмерной нагрузкой и нуждаются в дополнительных кадровых ресурсах.

Таким образом, от рабочей группы поступило предложение относительно определения критериев согласования решений собраний судей соответствующих судов об увеличении максимального количества помощников судей и определения приоритетности принятия соответствующих решений, а именно:

Нагрузка — соотношение количества дел и материалов, поступивших в суд, к количеству рассмотренных дел и материалов, а также динамика формирования остатка нерассмотренных дел. При этом увеличение нагрузки предлагается рассматривать как ситуацию, при которой, несмотря на увеличение количества рассмотренных дел на одного судью и суд в целом, продолжает расти остаток нерассмотренных дел и материалов.

Срочность — темпы роста остатка нерассмотренных дел и их общее количество, нормативное время, необходимое для рассмотрения дел, поступивших за отчетный период, уменьшение фактической численности судей, категории дел и другие показатели, влияющие на уровень судебной нагрузки. Наличие срочности обусловливается существенным увеличением количества дел и материалов, поступивших в суд, по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Применение данного критерия дает возможность оценить необходимость увеличения штатной численности помощников судей в судах, где, несмотря на средний уровень нагрузки, наблюдается резкий рост поступления дел, что может привести к возникновению критической ситуации в организации работы суда.

Уровень критичности — степень исчерпания имеющихся организационных возможностей для обеспечения надлежащего осуществления правосудия. Увеличение количества штатных должностей помощников судей сверх установленной максимальной численности предлагается рассматривать как исключительную меру, которая может применяться только после полного укомплектования имеющихся штатных должностей патронатной службы. Такая мера должна быть крайним способом урегулирования ситуации, связанной со значительной судебной нагрузкой.

Приоритетность — численность населения соответствующего населенного пункта, статус города-миллионника, особенности территориальной и предметной подсудности, категории дел, находящихся на рассмотрении суда, близость к территориям ведения боевых действий, а также другие обстоятельства, которые могут влиять на обеспечение надлежащего доступа к правосудию и непрерывность осуществления судопроизводства.

Обоснованность — полнота, достоверность и объективность отражения фактической ситуации в соответствующем суде. Наличие обоснованности предусматривает приведение конкретных данных относительно причин необходимости увеличения количества помощников судей, а также определение ожидаемых результатов и прогнозируемого влияния такого решения на эффективность работы суда и своевременность осуществления правосудия.

Совет судей подчеркнул, что ни один из критериев не будет определяющим сам по себе. Указанные критерии подлежат применению в совокупности и с учетом конкретных обстоятельств деятельности соответствующего суда. Наличие или отсутствие отдельного критерия само по себе не является безусловным основанием для согласования или отказа в согласовании решения собрания судей.

При этом решение собрания судей соответствующего суда может быть согласовано исключительно после оценки с точки зрения каждого из приведенных критериев.

Также местным и апелляционным судам рекомендовано учитывать утвержденные критерии при подготовке решений об обращении в Совет судей Украины относительно согласования увеличения максимального количества помощников судей.

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