Штрафи за непроходження ВЛК можуть стати незаконними після 6 червня

Річний строк притягнення до відповідальності за неявку на ВЛК закінчився 6 червня 2026 року.

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Із набранням чинності Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» № 3621-IX в Україні фактично завершився перехід до нової моделі військово-лікарської експертизи. Одним із ключових нововведень стала ліквідація статусу «обмежено придатний до військової служби», який тривалий час застосовувався військово-лікарськими комісіями.

Закон зобов’язав тисячі громадян, які раніше отримали такий статус, пройти повторний медичний огляд для визначення їхньої придатності до військової служби за новими критеріями. Водночас зміни викликали низку практичних питань, зокрема щодо строків проходження ВЛК, адміністративної відповідальності за невиконання відповідних вимог та порядку документального підтвердження стану здоров’я.

Так, громадяни віком від 25 до 60 років, які раніше мали статус «обмежено придатний» мали пройти повторний медичний огляд.

Такі громадяни були зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК або через електронний кабінет для отримання направлення на ВЛК до 5 червня 2025 року.

Юридична логіка полягає в тому, що для цієї конкретної категорії осіб обов’язок пройти ВЛК виникав автоматично на підставі закону, а не лише після отримання повістки.

Ця норма не поширювалася на осіб, які вже мали офіційно встановлений статус особи з інвалідністю.

Станом на сьогодні, обов'язок проходити військово-лікарську комісію виникає лише після отримання законного направлення від ТЦК та СП.

Ба більше, навіть для специфічної категорії «обмежено придатних», які мали дедлайн до літа 2025 року, ризик отримання штрафу стрімко завершився через норми Кодексу про адміністративні правопорушення.

Коли проходження ВЛК є обов’язковим

Загальне правило полягає в тому, що медичний огляд проводиться на підставі направлення, виданого територіальним центром комплектування та соціальної підтримки за наявності визначених законом підстав.

Сам по собі факт перебування на військовому обліку не означає автоматичного обов’язку регулярно звертатися для проходження ВЛК без відповідного рішення уповноваженого органу.

Особливі правила для осіб зі статусом «обмежено придатний»

Водночас Закон № 3621-IX передбачив окремий порядок для громадян, які до скасування відповідної категорії мали статус «обмежено придатний до військової служби».

Саме для цієї категорії осіб закон встановив виняток із загального правила, поклавши на них обов’язок самостійно ініціювати процедуру проходження ВЛК у визначений строк після набрання чинності реформою військово-лікарської експертизи.

Строки притягнення до відповідальності за непроходження повторної ВЛК

Закон встановив конкретний строк для виконання такого обов’язку. Відповідно, невиконання вимоги може розглядатися як правопорушення, вчинене після спливу встановленого дедлайну, тобто з 6 червня 2025 року.

У такому випадку застосовуються положення статті 38 КУпАП, які передбачають, що в умовах особливого періоду адміністративне стягнення за порушення правил військового обліку може бути накладене не пізніше одного року з дня вчинення правопорушення.

Якщо порушення вважати завершеним 6 червня 2025 року, то граничною датою для накладення адміністративного стягнення є 6 червня 2026 року. Після цієї дати ТЦК та СП юридично втрачає можливість стягнути штраф за те, що людина не ініціювала ВЛК у встановлений термін.

Водночас остаточне вирішення цього питання залежатиме від підходу органів, які розглядають справи про адміністративні правопорушення, а також від судової практики щодо визначення характеру такого порушення та порядку обчислення строків притягнення до відповідальності.

Саме тому питання строків накладення штрафів за непроходження повторної ВЛК може стати одним із ключових напрямів майбутньої судової практики у спорах між військовозобов’язаними та територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

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