Невыполнение трудовых обязанностей исключает основания для взыскания заработной платы — суд

Истец просил взыскать задолженность по заработной плате, ссылаясь на то, что после отмены приказа о приостановлении трудового договора трудовые отношения с ним были восстановлены, однако заработная плата не выплачивалась.

Фото: profpressa.com

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Херсонский апелляционный суд оставил без изменений решение Нововоронцовского районного суда Херсонской области от 20.02.2026, которым было отказано в удовлетворении иска работника к ГП «Леса Украины» в лице филиала «Южный лесной фонд» о взыскании невыплаченной заработной платы. Об этом сообщил Херсонский апелляционный суд.

Истец просил взыскать задолженность по заработной плате за период с июля 2024 года по июнь 2025 года, ссылаясь на то, что после отмены приказа о приостановлении трудового договора трудовые отношения с ним были восстановлены, а заработная плата не выплачивалась.

Суд учел, что решением Нововоронцовского районного суда Херсонской области от 13.11.2024 по делу № 954/276/24, оставленным без изменений постановлением Херсонского апелляционного суда от 12.03.2025, был признан незаконным и отменен приказ о приостановлении трудового договора с истцом, а действие трудового договора было восстановлено с 1 января 2024 года. Вместе с тем после отмены этого приказа истец к выполнению должностных обязанностей не приступил.

Коллегия судей обратила внимание, что согласно табелям учета рабочего времени за спорный период напротив фамилии истца ежедневно проставлялась отметка «НЗ» — неявка по невыясненным причинам, а количество отработанных дней составляло «0». Кроме того, ответчик предоставил акты и докладные записки об отсутствии работника на работе, справки органа местного самоуправления, данные о пребывании истца на учете как внутренне перемещенного лица, а также доказательства направления ему официальной корреспонденции.

Суд апелляционной инстанции исходил из того, что согласно ч. 3 ст. 43 Конституции Украины каждый имеет право на заработную плату не ниже установленной законом. Вместе с тем в соответствии с ч. 1 ст. 94 КЗоТ Украины и ч. 1 ст. 1 Закона Украины «Об оплате труда» заработная плата является вознаграждением, которое работодатель выплачивает работнику именно за выполненную им работу.

Суд также сослался на ст. 139 КЗоТ Украины, которая возлагает на работника обязанность добросовестно выполнять трудовые обязанности, соблюдать трудовую и технологическую дисциплину, а также на ст. 115 КЗоТ Украины, определяющую порядок и сроки выплаты заработной платы.

Важным для разрешения спора стало и то, что приказом от 30.06.2025 истец был уволен на основании п. 8-3 ч. 1 ст. 36 КЗоТ Украины — в связи с отсутствием на работе и отсутствием информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев подряд. Этот приказ истцом не оспаривался и оставался действующим.

Коллегия судей отметила, что доводы апелляционной жалобы фактически сводились к несогласию истца с оценкой доказательств, однако не опровергали установленного судами факта невыполнения им трудовых обязанностей в спорный период.

Таким образом, Херсонский апелляционный суд (постановление от 11.05.2026 по делу № 954/1396/25) оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Нововоронцовского районного суда Херсонской области от 20.02.2026 — без изменений.

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