Заставляли носить тапки в зубах: расследуют инцидент издевательства над сотрудником ТЦК в Одесском СИЗО

В ГБР заявили, что на опубликованных кадрах видно, как один из содержащихся в камере мужчин заставляет другого ползать по полу и приносить тапки зубами.

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Государственное бюро расследований сообщило, что начало досудебное расследование по факту возможного нарушения прав человека в ГУ «Одесский следственный изолятор». Основанием стало видео, распространенное в социальных сетях. Об этом сообщили в ГБР.

«На опубликованных кадрах видно, как один из содержащихся в камере мужчин заставляет другого ползать по полу и приносить тапки зубами. По предварительной информации, потерпевшим может быть сотрудник одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки», — заявили в Бюро.

В настоящее время следователи ГБР проверяют достоверность видеозаписи, устанавливают всех участников события, свидетелей и обстоятельства возможного инцидента.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины — превышение власти или служебных полномочий.

В то же время лицо, которое, по имеющейся информации, могло быть потерпевшим в Одесском СИЗО, находится в следственном изоляторе по подозрению в совершении аналогичных преступлений в отношении мобилизованных граждан. ГБР осуществляет расследование по ч. 3 ст. 127 УК Украины — пытки и ч. 2 ст. 146 УК Украины — незаконное лишение свободы и похищение человека.

«ГБР осуществляет досудебное расследование в соответствующих уголовных производствах и даст правовую оценку всем установленным фактам.

Вместе с тем никакие обстоятельства, обвинения или личное отношение к подозреваемому не могут быть оправданием для унижения человеческого достоинства, насилия или самосуда. Ответственность за любые правонарушения должна наступать исключительно в рамках закона и по решению суда. Досудебное расследование продолжается», — добавили в ГБР.

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