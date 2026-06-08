  1. В Украине

Заставляли носить тапки в зубах: расследуют инцидент издевательства над сотрудником ТЦК в Одесском СИЗО

16:18, 8 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ГБР заявили, что на опубликованных кадрах видно, как один из содержащихся в камере мужчин заставляет другого ползать по полу и приносить тапки зубами.
Заставляли носить тапки в зубах: расследуют инцидент издевательства над сотрудником ТЦК в Одесском СИЗО
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований сообщило, что начало досудебное расследование по факту возможного нарушения прав человека в ГУ «Одесский следственный изолятор». Основанием стало видео, распространенное в социальных сетях. Об этом сообщили в ГБР.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«На опубликованных кадрах видно, как один из содержащихся в камере мужчин заставляет другого ползать по полу и приносить тапки зубами. По предварительной информации, потерпевшим может быть сотрудник одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки», — заявили в Бюро.

В настоящее время следователи ГБР проверяют достоверность видеозаписи, устанавливают всех участников события, свидетелей и обстоятельства возможного инцидента.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины — превышение власти или служебных полномочий.

В то же время лицо, которое, по имеющейся информации, могло быть потерпевшим в Одесском СИЗО, находится в следственном изоляторе по подозрению в совершении аналогичных преступлений в отношении мобилизованных граждан. ГБР осуществляет расследование по ч. 3 ст. 127 УК Украины — пытки и ч. 2 ст. 146 УК Украины — незаконное лишение свободы и похищение человека.

«ГБР осуществляет досудебное расследование в соответствующих уголовных производствах и даст правовую оценку всем установленным фактам.

Вместе с тем никакие обстоятельства, обвинения или личное отношение к подозреваемому не могут быть оправданием для унижения человеческого достоинства, насилия или самосуда. Ответственность за любые правонарушения должна наступать исключительно в рамках закона и по решению суда. Досудебное расследование продолжается», — добавили в ГБР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СИЗО Одесса ГБР ТЦК

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Выплаты военным в 2026 году: чем отличаются боевые от денежного обеспечения

Как отличить основное денежное обеспечение от дополнительных вознаграждений и на какие выплаты может рассчитывать военный в случае увольнения по состоянию здоровья.

Первые назначения судей в местные суды могут состояться уже в начале 2027 года: глава ВККС

В ВККС сообщили о ходе конкурсов в суды и кадровом дефиците в системе, первые назначения возможны уже в 2027 году.

Штрафы за непрохождение ВЛК могут стать незаконными после 6 июня

Годичный срок привлечения к ответственности за неявку на ВЛК закончился 6 июня 2026 года.

Достаточно ли быть разведённой для статуса одинокой матери: дело дошло до Большой Палаты

Большая Палата не усмотрела различного применения судебной практики и вернула дело в кассацию.

Во Львове мужчина отказался покупать дом из-за форс-мажора, но вселился туда и залил пеной канализацию: Верховный Суд разбирался в деле

Монтажная пена, сломанные стены и проигранный иск: дело, которое стоило собственнику дома 1 млн гривен.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]