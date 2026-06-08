Сбережения становятся роскошью: 62% украинцев не откладывали деньги последние два года

Все больше украинцев теряют возможность откладывать средства на будущее.

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Украинцам становится все сложнее откладывать деньги: за два года количество тех, кто живет без сбережений, заметно выросло. Если в 2024 году накопления имели или пытались формировать 44% опрошенных, то сейчас таких осталось лишь 38%. В то же время большинство граждан признают, что из-за финансовых обстоятельств не могут откладывать средства, а часть уже вынуждена тратить ранее накопленные резервы.

Согласно результатам свежего опроса среди украинцев, 62% респондентов не делали сбережений в течение последних двух лет. В то же время 13% сообщили, что откладывают часть дохода с каждой зарплаты, а еще 25% пытаются экономить, хотя делают это нерегулярно.

Сколько украинцев имеют сбережения в 2026 году

По сравнению с летом 2024 года доля украинцев, которым удается накапливать средства, сократилась на 6 процентных пунктов — с 44% до 38%.

Отвечая на вопрос о сбережениях за последние два года, участники опроса отметили:

33% — раньше могли откладывать деньги, но сейчас такой возможности не имеют;

25% — пытаются делать сбережения, но не систематически;

15% — не имеют сбережений ни сейчас, ни раньше;

14% — в последние годы не только не откладывают средства, но и тратят уже накопленное;

13% — откладывают деньги с каждой заработной платы.

Для сравнения, в 2024 году доля тех, кто потерял возможность делать сбережения, составляла 16%, а тех, кто пытался откладывать нерегулярно, — 32%.

Где украинцы хранят накопленные средства

Среди тех, кому все же удается формировать финансовый резерв, самым популярным способом хранения денег остается наличность.

По результатам опроса, 46% респондентов держат сбережения дома. Еще 13% выбрали банковский счет, а 9% размещают средства на депозитах.

Распределение ответов относительно способов хранения сбережений выглядит так:

наличные дома — 46%;

счет в банке — 13%;

депозитный вклад в банке — 9%;

инвестиции в недвижимость — 2%;

криптовалюта — 1%;

облигации и другие ценные бумаги — 1%.

Банковские счета и депозиты становятся популярнее

Несмотря на то, что наличные остаются основным инструментом сохранения средств, интерес к банковским продуктам за последние два года вырос.

Так, доля тех, кто хранит сбережения на банковских счетах, увеличилась с 10% до 13%, а популярность депозитов выросла почти вдвое — с 5% в 2024 году до 9% в 2026 году.

В то же время доля украинцев, которые хранят деньги дома, уменьшилась с 53% до 46%, а интерес к криптовалютам несколько снизился — с 2% до 1%.

Финансовая подушка безопасности становится менее доступной

Результаты опроса свидетельствуют о том, что все больше украинцев сталкиваются с трудностями при формировании сбережений. Наибольший рост зафиксирован среди тех, кто раньше имел возможность откладывать средства, но сейчас уже не может этого делать. Это свидетельствует об усилении финансовой нагрузки на домохозяйства и сокращении возможностей для создания финансовой подушки безопасности.

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