Первые назначения судей в местные суды могут состояться уже в начале 2027 года: глава ВККС

В ВККС сообщили о ходе конкурсов в суды и кадровом дефиците в системе, первые назначения возможны уже в 2027 году.

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В судебной системе сохраняется кадровый дефицит и высокая нагрузка на судей, что влияет на сроки рассмотрения дел.

Председатель ВККС Андрей Пасечник сообщил о ходе отбора кандидатов на должности судей местных судов. По его словам, сейчас продолжается проверка около трех тысяч практических заданий, часть из которых уже оценена, а результаты проверки постепенно публикуются. Завершить этот этап планируется в июне, после чего в конце 2026 года ожидается переход к проведению собеседований с кандидатами.

Он отметил, что первые назначения в местные суды могут состояться уже в начале следующего года при условии соблюдения графика отбора.

Что касается апелляционных судов, глава Комиссии сообщил, что конкурсы в судах с наибольшей нагрузкой — в частности в Сумах, Запорожье, Николаеве, Житомире и Одессе — уже завершены или находятся на финальной стадии. Одновременно продолжаются собеседования с кандидатами в апелляционные суды Киева, Львова, Днепра и Харькова.

В рамках этих процедур Комиссия работает над постепенным обновлением кадрового состава апелляционной инстанции: часть кандидатов уже получила рекомендации, а остальные находятся на рассмотрении Высшего совета правосудия.

Также отмечено, что в 2025–2026 годах проведено около 700 собеседований, по результатам которых почти 200 кандидатов получили рекомендации для назначения.

Параллельно продолжаются конкурсы в Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд. Сейчас проверяются около 160 практических работ кандидатов. Следующий этап предусматривает участие международных экспертов в работе Экспертного совета, который состоит из украинских и международных членов на паритетных началах.

После согласования процедурных вопросов с международными партнерами собеседования планируется провести осенью, а рекомендации по победителям конкурса — предоставить до ноября.

Нехватка кадров в судах остается одной из ключевых проблем. Вероятно, 2027 год может стать периодом, когда ситуация с кадровым обеспечением начнет постепенно улучшаться.

Напоминаем, как писала «Судебно-юридическая газета», Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегии провела собеседования и определила результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей Киевского апелляционного суда.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины опубликовало обновленные данные об оплате труда работников органов судебной власти за апрель 2026 года. По информации ведомства, средний уровень заработной платы в органах судебной системы центрального уровня составил 62,05 тыс. грн.

Самый высокий средний показатель среди всех учреждений зафиксирован в Высшей квалификационной комиссии судей Украины — 113,25 тыс. грн. В апреле выплаты в ВККС получали 178 сотрудников.

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