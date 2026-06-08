Образование должно быть ориентировано на студента – в Раде объяснили подход к новой модели финансирования

Законопроектом предлагается учитывать достижения, жизненные обстоятельства и мотивацию абитуриентов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций подчеркивают, что высшие учебные заведения и система образования в целом должны быть прежде всего ориентированы на потребности студента. Об этом заявил председатель Комитета Сергей Бабак.

По словам Сергея Бабака, после общения с молодежью, анализа результатов двухлетнего экспериментального проекта по образовательным грантам, изучения опыта образования взрослых, а также постоянного диалога с представителями сектора безопасности и обороны, военными и ветеранами он пришел к выводу, что система государственной поддержки должна быть более гибкой и учитывать потребности абитуриентов на разных этапах жизни. По его словам, все они являются нынешними или будущими соискателями образования.

Студент в центре новой модели финансирования

Сергей Бабак отметил, что в предложенном законопроекте № 10399 в основе новой модели финансирования образования находится именно абитуриент. Речь идет о необходимости учета его академических достижений, образовательного выбора, жизненных обстоятельств и желания учиться по выбранной специальности.

Он также подчеркнул, что речь идет о расширении возможностей для молодежи учиться там, где они сами хотят, а не только там, где определили родители или где существует единственный доступный вариант.

Роль государства в подготовке специалистов

В то же время, по словам председателя Комитета, государство должно инвестировать в подготовку специалистов, которые имеют решающее значение для безопасности, восстановления и развития страны. Он отметил, что именно государство формирует спрос на такие специальности и отвечает за обеспечение соответствующих потребностей общества.

Рассмотрение законопроекта

Сергей Бабак сообщил, что в среду законопроект будет вынесен на рассмотрение заседания профильного Комитета Верховной Рады.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.