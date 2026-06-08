  1. В Украине
  2. / Законодательство

Образование должно быть ориентировано на студента – в Раде объяснили подход к новой модели финансирования

18:02, 8 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроектом предлагается учитывать достижения, жизненные обстоятельства и мотивацию абитуриентов.
Образование должно быть ориентировано на студента – в Раде объяснили подход к новой модели финансирования
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций подчеркивают, что высшие учебные заведения и система образования в целом должны быть прежде всего ориентированы на потребности студента. Об этом заявил председатель Комитета Сергей Бабак.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам Сергея Бабака, после общения с молодежью, анализа результатов двухлетнего экспериментального проекта по образовательным грантам, изучения опыта образования взрослых, а также постоянного диалога с представителями сектора безопасности и обороны, военными и ветеранами он пришел к выводу, что система государственной поддержки должна быть более гибкой и учитывать потребности абитуриентов на разных этапах жизни. По его словам, все они являются нынешними или будущими соискателями образования.

Студент в центре новой модели финансирования

Сергей Бабак отметил, что в предложенном законопроекте № 10399 в основе новой модели финансирования образования находится именно абитуриент. Речь идет о необходимости учета его академических достижений, образовательного выбора, жизненных обстоятельств и желания учиться по выбранной специальности.

Он также подчеркнул, что речь идет о расширении возможностей для молодежи учиться там, где они сами хотят, а не только там, где определили родители или где существует единственный доступный вариант.

Роль государства в подготовке специалистов

В то же время, по словам председателя Комитета, государство должно инвестировать в подготовку специалистов, которые имеют решающее значение для безопасности, восстановления и развития страны. Он отметил, что именно государство формирует спрос на такие специальности и отвечает за обеспечение соответствующих потребностей общества.

Рассмотрение законопроекта

Сергей Бабак сообщил, что в среду законопроект будет вынесен на рассмотрение заседания профильного Комитета Верховной Рады.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект финансы обучение университет образование

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Электронная повестка через Резерв+: обязан ли военнообязанный явиться в ТЦК

Электронные повестки стали одной из самых обсуждаемых тем мобилизации, однако многие распространённые утверждения о них не соответствуют действующему законодательству.

Выплаты военным в 2026 году: чем отличаются боевые от денежного обеспечения

Как отличить основное денежное обеспечение от дополнительных вознаграждений и на какие выплаты может рассчитывать военный в случае увольнения по состоянию здоровья.

Первые назначения судей в местные суды могут состояться уже в начале 2027 года: глава ВККС

В ВККС сообщили о ходе конкурсов в суды и кадровом дефиците в системе, первые назначения возможны уже в 2027 году.

Штрафы за непрохождение ВЛК могут стать незаконными после 6 июня

Годичный срок привлечения к ответственности за неявку на ВЛК закончился 6 июня 2026 года.

Достаточно ли быть разведённой для статуса одинокой матери: дело дошло до Большой Палаты

Большая Палата не усмотрела различного применения судебной практики и вернула дело в кассацию.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]