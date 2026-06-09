Банку отказали в апелляции из-за заочного статуса решения — Верховный Суд не согласился

Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда, который вернул жалобу банка из-за ошибочного признания решения заочным.

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Ошибка в названии судебного решения не может лишить сторону права на апелляционный пересмотр. Такой вывод сделал Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу № 482/2554/24. Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда, который вернул жалобу банка, посчитав решение суда первой инстанции заочным.

Обстоятельства дела

Спор возник между клиенткой и банком. Истец требовала разблокировать свои счета и возобновить проведение финансовых операций, которые банк приостановил после установления для клиента непреодолимо высокого риска в соответствии с законодательством о финансовом мониторинге. Также она просила взыскать пеню за просрочку исполнения обязательств в размере 3 % от суммы 66 527,00 грн, которая была безосновательно заблокирована на текущем счёте.

Банк в одностороннем порядке приостановил операции по карточным счетам и заблокировал их, ссылаясь на часть первую статьи 15 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в связи с определением непреодолимо высокого риска по результатам переоценки клиента.

По мнению истца, блокировка была осуществлена с нарушением установленной законом процедуры и сроков. Многочисленные обращения в банк не дали результата, а банк не предоставил надлежащего обоснования своих действий, в связи с чем она обратилась в суд.

В декабре 2025 года Новоодесский районный суд Николаевской области частично удовлетворил иск. Суд обязал банк разблокировать счета и взыскал более 202 тыс. Грн пени.

Банк пытался обжаловать это решение в апелляционном порядке. Однако Николаевский апелляционный суд вернул апелляционную жалобу. Суд исходил из того, что решение было заочным, поэтому ответчик сначала должен был подать заявление о пересмотре заочного решения в суд первой инстанции и только после этого — апелляционную жалобу.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда.

Как отметил Верховный Суд, согласно части первой статьи 280 ГПК Украины заочное решение может быть вынесено только при одновременном наличии установленных условий, включая надлежащее уведомление ответчика, его неявку без уважительных причин, неподачу отзыва и отсутствие возражений истца. Согласно статье 281 ГПК Украины заочное рассмотрение осуществляется по определению суда, а сам процесс и вынесение решения происходят по общим или упрощённым правилам с учётом специальных требований этой процедуры. Такое решение должно содержать срок и порядок его пересмотра.

В то же время в решении суда первой инстанции от 29 декабря 2025 года указывалось, что дело рассмотрено в открытом судебном заседании с участием сторон, которые не явились. В резолютивной части также содержались общие положения о сроках и порядке обжалования в соответствии со статьями 354–355 ГПК Украины.

Верховный Суд добавил, что по смыслу части пятой статьи 279 ГПК Украины упрощённое исковое производство может осуществляться без уведомления сторон на основании имеющихся материалов, если отсутствуют соответствующие ходатайства или инициатива суда о проведении заседания с вызовом сторон. При этом суд первой инстанции не выносил решения о заочном рассмотрении дела и не принимал соответствующего определения.

Верховный Суд указал, что при отсутствии такой процессуальной ухвалы и при рассмотрении дела в упрощённом порядке без соблюдения процедуры заочного рассмотрения оснований считать решение заочным не было. Само по себе указание в тексте решения на его «заочный» характер не меняет его правовой природы, если фактически процедура заочного рассмотрения не применялась.

Суд отметил, что впоследствии определением суда первой инстанции была исправлена описка и указано, что решение не является заочным.

Таким образом, Верховный Суд пришёл к выводу, что апелляционный суд ошибочно квалифицировал решение как заочное и необоснованно вернул апелляционную жалобу. В итоге Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу банка, отменил постановление Николаевского апелляционного суда и направил дело в апелляционный суд для решения вопроса об открытии апелляционного производства.

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