ДТП с четырьмя погибшими в Киеве: водитель Mercedes взят под стражу без права внесения залога

Водитель Mercedes, который въехал в подземный переход в Киеве и стал причиной гибели четырех человек, взят под стражу.

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Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения водителю Павлу Плешившеву, подозреваемому в смертельном ДТП в Киеве, — содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Напомним, авария произошла 5 июня 2026 года около 17:00 на Чоколовском бульваре в Киеве. В результате ДТП погибли четверо пешеходов — двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик. Еще три человека получили травмы.

Водитель был задержан и ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц.

По инкриминируемой статье подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Как известно, в Киеве начато досудебное расследование по факту смертельного ДТП на Чоколовском бульваре, в результате которого погибли четыре человека, среди них — 12-летний мальчик. По данным правоохранителей, 49-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz двигался на значительной скорости, не справился с управлением и въехал в подземный переход, где находились люди.

Напомним, что правоохранители задержали 49-летнего водителя автомобиля Mercedes.

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