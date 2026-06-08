ДТП із чотирма загиблими у Києві: водія Mercedes взято під варту без права внесення застави

Водія Mercedes, який в’їхав у підземний перехід у Києві та спричинив загибель чотирьох людей, взято під варту.

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Шевченківській районний суд Києва обрав запобіжний захід водію Павлу Плешившеву, підозрюваному у смертельній ДТП в Києві — тримання під вартою на 60 діб без права застави. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Нагадаємо, аварія сталася 5 червня 2026 року близько 17:00 на Чоколівському бульварі у Києві. Унаслідок ДТП загинули четверо пішоходів - двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє людей отримали травми.

Водія затримали та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

За інкримінованою статтею підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Як відомо, у Києві розпочато досудове розслідування за фактом смертельної ДТП на Чоколівському бульварі, внаслідок якої загинули четверо людей, серед них — 12-річний хлопець. За даними правоохоронців, 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz рухався на значній швидкості, не впорався з керуванням та в’їхав у підземний перехід, де перебували люди.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали 49-річного водія автомобіля Mercedes.

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